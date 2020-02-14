«Люблю каждого в этой пробке». Застрявшие на дорогах новосибирцы поздравляют друг друга с праздником

Сегодня, 14 февраля, Новосибирск сковали огромные пробки. Если зайти на сайт 2ГИС, то можно увидеть, как новосибирцы подбадривают друг друга, пишут смешные комментарии и поздравляют друг друга с праздником.

Фото: Читатель НГС

Пробки сковали Большевистскую, в Академгородок уехать этим вечером очень сложно.

Фото: Читатель НГС

Но автолюбители решили не терять зря время — сейчас можно поздравить друг друга с праздником!

Фото: Читатель НГС

Или просто подбодрить друг друга, написав приятный комментарий всем тем, кто стоит уже не первый час.

Фото: Читатель НГС

Фото: Читатель НГС

Кто-то решил обойтись без поздравлений — ведь можно просто повеселить людей.

Фото: Читатель НГС