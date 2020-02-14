«Люблю каждого в этой пробке». Застрявшие на дорогах новосибирцы поздравляют друг друга с праздником

Сегодня, 14 февраля, Новосибирск сковали огромные пробки. Если зайти на сайт 2ГИС, то можно увидеть, как новосибирцы подбадривают друг друга, пишут смешные комментарии и поздравляют друг друга с праздником.
Пробки сковали Большевистскую, в Академгородок уехать этим вечером очень сложно.
Но автолюбители решили не терять зря время — сейчас можно поздравить друг друга с праздником!
Или просто подбодрить друг друга, написав приятный комментарий всем тем, кто стоит уже не первый час.
Кто-то решил обойтись без поздравлений — ведь можно просто повеселить людей.
Есть в Новосибирске такие пробки, которые не зависят от времени суток, погодных и прочих обстоятельств — эти вечные заторы портят жизнь водителям с раннего утра и до позднего вечера. Многие из этих пробок трудно или невозможно объехать по альтернативным путям, вот и приходится стоять иногда по часу и более. Что это за заторы и каковы причины их возникновения — подробнее в материале Дмитрия Косенко.