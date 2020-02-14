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Дороги и транспорт

«Люблю каждого в этой пробке». Застрявшие на дорогах новосибирцы поздравляют друг друга с праздником

Люди пишут в 2ГИС забавные комментарии, пытаясь подбодрить друг друга в этот праздник

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Сегодня, 14 февраля, Новосибирск сковали огромные пробки. Если зайти на сайт 2ГИС, то можно увидеть, как новосибирцы подбадривают друг друга, пишут смешные комментарии и поздравляют друг друга с праздником.

Пробки сковали Большевистскую, в Академгородок уехать этим вечером очень сложно.

Но автолюбители решили не терять зря время — сейчас можно поздравить друг друга с праздником!

Или просто подбодрить друг друга, написав приятный комментарий всем тем, кто стоит уже не первый час.

Кто-то решил обойтись без поздравлений — ведь можно просто повеселить людей.

Есть в Новосибирске такие пробки, которые не зависят от времени суток, погодных и прочих обстоятельств — эти вечные заторы портят жизнь водителям с раннего утра и до позднего вечера. Многие из этих пробок трудно или невозможно объехать по альтернативным путям, вот и приходится стоять иногда по часу и более. Что это за заторы и каковы причины их возникновения — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

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автомобильные пробкиДень Святого Валентина
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КОММЕНТАРИИ (58)

Фото пользователя
14 фев 2020 в 22:05

Не люблю стоять в пробке. Многие мужчины высовываются из окна и предлагают знакомство. Навязчивые и глупые. Очень мешают.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 21:55

А зачем люди стоят в "пробках"? Не понимаю. Сегодня же пятница. Нужно домой приехать пораньше. А они в "пробках" зачем-то стоят. Домой не хотят что-ли?

Фото пользователя
14 фев 2020 в 22:03

Только животные без разума могут простояв несколько лет в пробках и ничего не сделав для их уничтожения(пробок) ещё и поздравлять и подбадривать чем-то и зачем-то друг друга...
Идиоты и рабы..
Вечных вам пробок!