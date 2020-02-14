Новосибирский парапланерист и воздушная гимнастка сняли на видео невероятно красивые трюки в небе Вьетнама

Новосибирский парапланерист Александр Орлов и чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина сняли клип, где гимнастка исполняет невероятно красивые трюки под куполом параплана. Съёмка проходила во Вьетнаме. Анжела Кулагина подготовила новую акробатическую программу, которую планировали исполнить под куполом параплана и на воздушном шаре. Но из-за стечения обстоятельств полет на шаре пришлось отменить.

— Во Вьетнаме достаточно сложная процедура согласования: полёты согласовываются с военными, которые предоставляют воздушный коридор и с пограничниками, так как это пограничная зона с местной администрацией. В этом году из-за вспышки коронавируса подобные посторонние проекты отказались рассматривать. В последний момент мы оказались без разрешения на полёт на воздушном шаре от Департамента туризма и решили ограничиться полётом на параплане, — рассказал Александр Орлов.