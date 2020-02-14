Новосибирский парапланерист и воздушная гимнастка сняли на видео невероятно красивые трюки в небе Вьетнама

Новосибирский парапланерист Александр Орлов и чемпионка мира по воздушной гимнастике Анжела Кулагина сняли клип, где гимнастка исполняет невероятно красивые трюки под куполом параплана. Съёмка проходила во Вьетнаме. Анжела Кулагина подготовила новую акробатическую программу, которую планировали исполнить под куполом параплана и на воздушном шаре. Но из-за стечения обстоятельств полет на шаре пришлось отменить.
— Во Вьетнаме достаточно сложная процедура согласования: полёты согласовываются с военными, которые предоставляют воздушный коридор и с пограничниками, так как это пограничная зона с местной администрацией. В этом году из-за вспышки коронавируса подобные посторонние проекты отказались рассматривать. В последний момент мы оказались без разрешения на полёт на воздушном шаре от Департамента туризма и решили ограничиться полётом на параплане, — рассказал Александр Орлов.
Дата и время полёта выбираются исходя из ветровых и погодных условий. В этот раз съёмку решили проводить 12 февраля. Полёт состоялся только с третьей попытки. В ожидании ветра съёмочная группа провела на горе более трёх часов. Сначала решили стартовать при первых порывах ветра, но старт был неудачным, порыв закончился, не позволив подняться на оптимальную высоту. Из-за этого фальстарта время было упущено. Пока собирали параплан и заново поднимались на гору, ветер значительно усилился. Александр и Анжела стартанули во второй раз, набрали высоту, гимнастка начала исполнять свои фигуры, но сильным порывом их стало сдувать спиной на вершину горы. Для экстренных случаев на вершине есть аварийная площадка, на которую они благополучно приземлились.
Несмотря на погодные условия, спортсменам удалось снять захватывающий дух клип
Полет оказался слишком коротким — Анжела не успела исполнить большую часть программы, а операторы не смогли сделать достаточное количество хороших кадров. Было принято решение повторить полет, не смотря на предельный ветер, который за короткое время резко усилился. Третью попытку осуществили, когда немного спустились с горы. Когда парапланерист и гимнастка стартовали в третий раз, их выдуло вертикально вверх. Несмотря на то, что их сильно раскачивало, Анжела продолжала исполнять свои трюки. И тут пришел очередной сильный порыв со скоростью 13–14 м/с, ситуация вышла из под контроля — спортсменов несло вперёд в противоположную от песочной площадки сторону, в кусты и камни. Полёт завершился, когда параплан зацепился за дерево и повис на нём.
13 октября новосибирские парапланеристы закрыли сезон полётов 2019 года. НГС публиковал фоторепортаж с этого захватывающего события.