Город разрастается: смотрим, как изменилось население Новосибирска за 10 лет (цифры впечатляют)

Десятки тысяч людей ежегодно переезжают в Новосибирскую область. Уезжают в два раза меньше человек Фото: Александр Ощепков

За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на 132 340 человек. За счет чего новосибирцев стало больше — изучаем любопытную статистику от Новосибирскстата. Как изменилось население области На 1 января 2020 года в регионе были зарегистрированы 2 миллиона 798 тысяч 251 человек. А в 2010 году в области жили только 2 665 911 человек. При этом горожан стало больше на 156 595 — десять лет назад в городах жили 2 059 914 человек, а сейчас их число выросло до 2 216 509 человек. Зато сельских жителей становится всё меньше: ранее в сёлах проживали 605 997 человек, а сейчас всего 581 742.

Фото: Евгений Бикунова (инфографика)

Детей рождается всё меньше Рождаемость за десятилетие уменьшилась. Если за январь–ноябрь прошлого года на свет появились 27 782 ребенка, то десять лет назад статистика была более обнадеживающей — за тот же период 2009 года родились 31 367 младенцев. Радует одно: детская смертность до 1 года уменьшилась почти вдвое — с 262 до 134 смертей. Возможно, не зря президент предложил платить материнский капитал за рождение первого ребенка. Люди стали меньше умирать?

К сожалению, нет. По данным Новосибирскстата, за десять лет число умерших почти не изменилось: 33 914 человек в 2009-м и 32 761 в 2019-м, но изменились показатели по основным причинам смерти. Например, от болезней системы кровообращения в 2009 году умирали на 2716 человек больше, чем в 2019-м: десять лет назад по этой причине умерли 18 566 человек, за прошлый год — 15 850 жителей НСО.

Второй по частоте причин смерти вновь оказались новообразования — число умерших из-за онкологических болезней немного выросло, на 313 новосибирцев. В 2009-м новообразования унесли жизни 5421 человека, в 2019 году число умерших составило 5734 человека.

Фото: Евгений Бикунова (инфографика)

Зато новосибирцы стали реже умирать в ДТП. За январь–ноябрь 2019 года Новосибирскстат зафиксировал 150 смертей, а за аналогичный период 2009 года — в три раза больше, 452. Почти в два раза меньше людей отравлялись алкоголем — 126 человек против 273 десять лет назад.

Самоубийств в Новосибирской области за десять лет стало меньше на 343 случая. В прошлом году их количество составляло 455 — десять лет назад таких случаев было 798. Также сократилось количество убийств: если в 2009-м их было 412, то в прошлом году уменьшилось до 157.

В 2009 году умерли от инфекционных и паразитарных заболеваний 781 человек, по сравнению с прошлым годом число возросло до 1182, из них от туберкулёза — 303.

Миграция

За 2019 год в Новосибирскую область переехали 46 005 человек, а десять лет назад приехали всего 24 362 человека. Уехали в другой регион 27 321 новосибирцев в 2019 году, а в 2009-м переехавших новосибирцев было 11 855.