Город разрастается: смотрим, как изменилось население Новосибирска за 10 лет (цифры впечатляют)

За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на
Как изменилось население области
На 1 января 2020 года в регионе были зарегистрированы 2 миллиона 798 тысяч 251 человек. А в 2010 году в области жили только
При этом горожан стало больше на
Детей рождается всё меньше
Рождаемость за десятилетие уменьшилась. Если за январь–ноябрь прошлого года на свет появились
Возможно, не зря президент предложил платить материнский капитал за рождение первого ребенка.
Люди стали меньше умирать?
К сожалению, нет. По данным Новосибирскстата, за десять лет число умерших почти не изменилось:
Например, от болезней системы кровообращения в 2009 году умирали на 2716 человек больше, чем в 2019-м: десять лет назад по этой причине умерли
Второй по частоте причин смерти вновь оказались новообразования — число умерших из-за онкологических болезней немного выросло, на 313 новосибирцев. В 2009-м новообразования унесли жизни 5421 человека, в 2019 году число умерших составило 5734 человека.
Зато новосибирцы стали реже умирать в ДТП. За январь–ноябрь 2019 года Новосибирскстат зафиксировал 150 смертей, а за аналогичный период 2009 года — в три раза больше, 452. Почти в два раза меньше людей отравлялись алкоголем — 126 человек против 273 десять лет назад.
Самоубийств в Новосибирской области за десять лет стало меньше на 343 случая. В прошлом году их количество составляло 455 — десять лет назад таких случаев было 798. Также сократилось количество убийств: если в 2009-м их было 412, то в прошлом году уменьшилось до 157.
В 2009 году умерли от инфекционных и паразитарных заболеваний 781 человек, по сравнению с прошлым годом число возросло до 1182, из них от туберкулёза — 303.
Миграция
За 2019 год в Новосибирскую область переехали