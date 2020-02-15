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Город разрастается: смотрим, как изменилось население Новосибирска за 10 лет (цифры впечатляют)

И анализируем, по каким причинам чаще всего умирают новосибирцы

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Десятки тысяч людей ежегодно переезжают в Новосибирскую область. Уезжают в два раза меньше человек

Десятки тысяч людей ежегодно переезжают в Новосибирскую область. Уезжают в два раза меньше человек

За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на 132 340 человек. За счет чего новосибирцев стало больше — изучаем любопытную статистику от Новосибирскстата.

Как изменилось население области

На 1 января 2020 года в регионе были зарегистрированы 2 миллиона 798 тысяч 251 человек. А в 2010 году в области жили только 2 665 911 человек.

При этом горожан стало больше на 156 595 — десять лет назад в городах жили 2 059 914 человек, а сейчас их число выросло до 2 216 509 человек. Зато сельских жителей становится всё меньше: ранее в сёлах проживали 605 997 человек, а сейчас всего 581 742.

Детей рождается всё меньше

Рождаемость за десятилетие уменьшилась. Если за январь–ноябрь прошлого года на свет появились 27 782 ребенка, то десять лет назад статистика была более обнадеживающей — за тот же период 2009 года родились 31 367 младенцев. Радует одно: детская смертность до 1 года уменьшилась почти вдвое — с 262 до 134 смертей.

Возможно, не зря президент предложил платить материнский капитал за рождение первого ребенка.

Люди стали меньше умирать?

К сожалению, нет. По данным Новосибирскстата, за десять лет число умерших почти не изменилось: 33 914 человек в 2009-м и 32 761 в 2019-м, но изменились показатели по основным причинам смерти. 

Например, от болезней системы кровообращения в 2009 году умирали на 2716 человек больше, чем в 2019-м: десять лет назад по этой причине умерли 18 566 человек, за прошлый год — 15 850 жителей НСО. 

Второй по частоте причин смерти вновь оказались новообразования — число умерших из-за онкологических болезней немного выросло, на 313 новосибирцев. В 2009-м новообразования унесли жизни 5421 человека, в 2019 году число умерших составило 5734 человека.

Зато новосибирцы стали реже умирать в ДТП. За январь–ноябрь 2019 года Новосибирскстат зафиксировал 150 смертей, а за аналогичный период 2009 года — в три раза больше, 452. Почти в два раза меньше людей отравлялись алкоголем — 126 человек против 273 десять лет назад.

Самоубийств в Новосибирской области за десять лет стало меньше на 343 случая. В прошлом году их количество составляло 455 — десять лет назад таких случаев было 798. Также сократилось количество убийств: если в 2009-м их было 412, то в прошлом году уменьшилось до 157. 

В 2009 году умерли от инфекционных и паразитарных заболеваний 781 человек, по сравнению с прошлым годом число возросло до 1182, из них от туберкулёза — 303.

Миграция

За 2019 год в Новосибирскую область переехали 46 005 человек, а десять лет назад приехали всего 24 362 человека. Уехали в другой регион 27 321 новосибирцев в 2019 году, а в 2009-м переехавших новосибирцев было 11 855.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Qwerty
15 фев 2020 в 11:14

2009 год... Жилось тогда куда веселее. А сейчас никаких надежд. Санкции будут нарастать, цены расти , налоги будут повышаться. И все так будет пока страна не развалится в очередной раз...

Фото пользователя
15 фев 2020 в 11:12

Опять авторы жгут. Судя по подписи к первому фото, в Новосибирск приезжают "люди", а уезжают "человеки". Эвона как!

Элджей 9
15 фев 2020 в 11:08

Не все едут к вам. Нормальные поэты уезжают в столицу.