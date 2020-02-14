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Лемуров в Новосибирском зоопарке накормили на публику — показываем милое видео

Кормление приурочили ко Дню святого Валентина

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В зоопарке отметили День святого Валентина

В зоопарке отметили День святого Валентина

Сегодня, 14 февраля, Новосибирский зоопарк устроил показательные кормления в честь Дня святого Валентина. Корреспонденты НГС посмотрели, как кормят кошачьих лемуров, и сняли это видео.

Привычную для лемуров еду сотрудники зоопарка оформили в виде валентинок. Из веток дерева сделали сердце, украсив их любимой едой лемуров — клубникой, яблоком и салатом. Также еду принесли в обычном тазу.

Около пятнадцати лемуров меньше чем за двадцать минут съели праздничный обед.

Также еда досталась и капибарам, которые живут по соседству. Их накормили свёклой со снегом в виде сердец.

С едой лемуры справились за 20 минут

С едой лемуры справились за 20 минут

Посетители могли наблюдать за 15 лемурами

Посетители могли наблюдать за 15 лемурами

Лемуры любят фрукты и овощи, а также ягоды

Лемуры любят фрукты и овощи, а также ягоды

Кольцехвостый лемур, или кошачий лемур, или катта — единственный лемур, ведущий наземный образ жизни, предпочитая скальные участки, сообщается на сайте зоопарка

Кольцехвостый лемур, или кошачий лемур, или катта — единственный лемур, ведущий наземный образ жизни, предпочитая скальные участки, сообщается на сайте зоопарка

Также на публику покормили капибар

Также на публику покормили капибар

Показательные кормления в зоопарке проходят часто — про них сообщают в соцсетях зоопарка.

Показательные кормления в зоопарке проходят часто — про них сообщают в соцсетях зоопарка.

Сегодня мы весь день рассказывали, как День святого Валентина отмечают в Новосибирске — предлагаем посмотреть в нашем онлайне.

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лемурыновосибирский зоопарк
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КОММЕНТАРИИ (25)

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14 фев 2020 в 19:39

Пятницоо! Плохо, шта сериал Зло 14 серия невышла! Ащще ты заметил, шта за последние 3-4 года тухло как-то стало в тырнети? То, чо раньши цэпляло и жгло - щас - фигня инэртная. Ни почитать, ни послухать, ни пазырить....Ничо нету. Мож зря я так стремлюся се кампухтер новый заполучить? Мож тырнет станет ищо года черес 2-3 ащще неинтересным, как тэлик щас? По тэлику и зырькать нечиво. Скуууушно!!!

Директор зоопарка
14 фев 2020 в 19:51

один трол, на ставке в нгс.. развлекает в комментах

Фото пользователя
14 фев 2020 в 19:31

Животных очень хорошо кормят, это давно известно. Но есть ли места где кормят пенсионеров бесплатно? У меня хоть 12500, но продукты сейчас очень дорогие поэтому мне необходимо бесплатное питание.