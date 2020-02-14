Лемуров в Новосибирском зоопарке накормили на публику — показываем милое видео

В зоопарке отметили День святого Валентина

Сегодня, 14 февраля, Новосибирский зоопарк устроил показательные кормления в честь Дня святого Валентина. Корреспонденты НГС посмотрели, как кормят кошачьих лемуров, и сняли это видео.

Привычную для лемуров еду сотрудники зоопарка оформили в виде валентинок. Из веток дерева сделали сердце, украсив их любимой едой лемуров — клубникой, яблоком и салатом. Также еду принесли в обычном тазу.



Около пятнадцати лемуров меньше чем за двадцать минут съели праздничный обед.



Также еда досталась и капибарам, которые живут по соседству. Их накормили свёклой со снегом в виде сердец.

