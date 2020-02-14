35 опасных красавиц — 10 кадров с самого сложного этапа конкурса среди женщин-полицейских

Философ 14 фев 2020 в 20:11

Дорогие мама и папа!!

У меня все хорошо, надеюсь у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить в морской пехоте по контракту намного интереснее чем у нас в деревне. Пусть скорее идут служить. Подъем тут не 4 а в 6 утра. Сначала было тяжело, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок - не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать печку, носить воду, готовить еду. Тут есть горячая вода.

На завтрак дают много вкусного - сок, каша, масло, тушенка - но нет нормальной еды - каши с маслом и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Но всегда можно сесть между двух городских парней, которые пьют только кофе. Их порций и моей вполне хватает до обеда. Поэтому городские такие слабаки!

А еще бывают "марш-броски". Сержант говорит, что это для тренировки. Раз он так считает, то я не возражаю. "Марш-бросок" - это примерно как у нас от дома до магазина, но эти броски раз в неделю а не так ты мама меня посылала в магазин каждый день. После этого городские парни падают со стертыми ногами, и нас везут назад в грузовике. Местность тут неплохая, но слишком ровная.

Сержант - это примерно как учитель в школе, иногда ворчит. Капитан - директор школы. Майоры и полковники как председатель в сельсовете, бухают, а в свободное от синьки время в основном заняты своими делами и нас не трогают.