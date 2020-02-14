35 опасных красавиц — 10 кадров с самого сложного этапа конкурса среди женщин-полицейских

В конце февраля региональное ГУ МВД проводит конкурс профессионального мастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских «Леди в погонах — 2020». Он растягивается на несколько недель, за это время у участниц проверяют знание законов, владение оружием и спортивные умения, а в финале оценивают творческие номера и искусство дефиле.
В эту пятницу, 14 февраля, наш фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрел, как конкурсантки проходят второй этап конкурса — здесь ещё пока нет дефиле, зато есть огневой рубеж, сложные нормативы и тревожное волнение во время собеседования.
Публикуем 10 кадров с с самого сложного этапа конкурса.
В начале этого года мы рассказывали о том, какие новосибирские красавицы прославляли наш город, а иногда и страну на различных конкурсах красоты. Полюбоваться на признанных красоток-сибирячек можно тут.