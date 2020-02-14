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35 опасных красавиц — 10 кадров с самого сложного этапа конкурса среди женщин-полицейских

Они стреляли по мишеням и сдавали спортивные нормативы

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Ко второму этапу конкурса подошли 35 сотрудниц полиции — а финал рассчитан на 10 участниц

Ко второму этапу конкурса подошли 35 сотрудниц полиции — а финал рассчитан на 10 участниц

В конце февраля региональное ГУ МВД проводит конкурс профессионального мастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских «Леди в погонах — 2020». Он растягивается на несколько недель, за это время у участниц проверяют знание законов, владение оружием и спортивные умения, а в финале оценивают творческие номера и искусство дефиле. 

В эту пятницу, 14 февраля, наш фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрел, как конкурсантки проходят второй этап конкурса — здесь ещё пока нет дефиле, зато есть огневой рубеж, сложные нормативы и тревожное волнение во время собеседования. 

Публикуем 10 кадров с с самого сложного этапа конкурса.

За плечами участниц конкурса уже пройденное тестирование на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области,&nbsp;в тестировании девушки должны были «раскрыть навыки принятия решений и умение использовать в практической деятельности нормативно-правовую базу».

За плечами участниц конкурса уже пройденное тестирование на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в тестировании девушки должны были «раскрыть навыки принятия решений и умение использовать в практической деятельности нормативно-правовую базу».

Обязательное испытание — огневая подготовка. Время на то, чтобы произвести четыре выстрела из пистолета Макарова, у участниц максимально ограничено — всего 10 секунд. То есть примерно 2,5 секунды на один выстрел

Обязательное испытание — огневая подготовка. Время на то, чтобы произвести четыре выстрела из пистолета Макарова, у участниц максимально ограничено — всего 10 секунд. То есть примерно 2,5 секунды на один выстрел

Для кого-то стрельба является любимой частью испытаний конкурса, а в некоторых эта часть соревнований вселяет страх — не все конкурсантки имеют богатый опыт обращения с табельным оружием

Для кого-то стрельба является любимой частью испытаний конкурса, а в некоторых эта часть соревнований вселяет страх — не все конкурсантки имеют богатый опыт обращения с табельным оружием

Успешно пройденным это испытание считается тогда, когда девушке удалось поразить мишень хотя бы тремя пулями. Чем выше точность — тем выше полученный балл

Успешно пройденным это испытание считается тогда, когда девушке удалось поразить мишень хотя бы тремя пулями. Чем выше точность — тем выше полученный балл

Сразу после испытаний по огневой подготовке стартует спортивная часть, и участницы конкурса перемещаются в спортзал

Сразу после испытаний по огневой подготовке стартует спортивная часть, и участницы конкурса перемещаются в спортзал

Здесь девушек испытывают на «силу и быстроту» — они состязаются в челночном беге и упражнениях на пресс

Здесь девушек испытывают на «силу и быстроту» — они состязаются в челночном беге и упражнениях на пресс

Не менее волнительная часть второго этапа — собеседование с высокопоставленными начальниками правоохранительных органов. Сразу по его завершении жюри отобрало десять участниц, которые и раскроют свой творческий потенциал в визитке, выступят с номером (его жанр практически не ограничивают), а затем устроят дефиле

Не менее волнительная часть второго этапа — собеседование с высокопоставленными начальниками правоохранительных органов. Сразу по его завершении жюри отобрало десять участниц, которые и раскроют свой творческий потенциал в визитке, выступят с номером (его жанр практически не ограничивают), а затем устроят дефиле

В число счастливиц добравшихся до финала, попали семь жительниц Новосибирска, а также жительницы Болотного, Куйбышевского и Новосибирского районов. Все они занимают разные должности в органах, начиная от следователей и заканчивая юрисконсультами и бухгалтерами

В число счастливиц добравшихся до финала, попали семь жительниц Новосибирска, а также жительницы Болотного, Куйбышевского и Новосибирского районов. Все они занимают разные должности в органах, начиная от следователей и заканчивая юрисконсультами и бухгалтерами

Впереди у участниц несколько недель подготовки и, конечно, переживаний. Уже со следующей недели на сайте регионального ГУ МВД стартует интернет-голосование, его результаты тоже будут учитываться при определении победительницы. Сам же конкурс завершится накануне 8 Марта

Впереди у участниц несколько недель подготовки и, конечно, переживаний. Уже со следующей недели на сайте регионального ГУ МВД стартует интернет-голосование, его результаты тоже будут учитываться при определении победительницы. Сам же конкурс завершится накануне 8 Марта

В начале этого года мы рассказывали о том, какие новосибирские красавицы прославляли наш город, а иногда и страну на различных конкурсах красоты. Полюбоваться на признанных красоток-сибирячек можно тут. 

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Конкурс красотыледи в погонахполиция
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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
14 фев 2020 в 20:07

А хде красавицы то?

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14 фев 2020 в 20:11

Дорогие мама и папа!!
У меня все хорошо, надеюсь у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить в морской пехоте по контракту намного интереснее чем у нас в деревне. Пусть скорее идут служить. Подъем тут не 4 а в 6 утра. Сначала было тяжело, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок - не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать печку, носить воду, готовить еду. Тут есть горячая вода.
На завтрак дают много вкусного - сок, каша, масло, тушенка - но нет нормальной еды - каши с маслом и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Но всегда можно сесть между двух городских парней, которые пьют только кофе. Их порций и моей вполне хватает до обеда. Поэтому городские такие слабаки!
А еще бывают "марш-броски". Сержант говорит, что это для тренировки. Раз он так считает, то я не возражаю. "Марш-бросок" - это примерно как у нас от дома до магазина, но эти броски раз в неделю а не так ты мама меня посылала в магазин каждый день. После этого городские парни падают со стертыми ногами, и нас везут назад в грузовике. Местность тут неплохая, но слишком ровная.
Сержант - это примерно как учитель в школе, иногда ворчит. Капитан - директор школы. Майоры и полковники как председатель в сельсовете, бухают, а в свободное от синьки время в основном заняты своими делами и нас не трогают.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 20:17

Сашка и Колька умрут со смеху, но я тут лучший стрелок. Не знаю почему - мишени размером почти как волк, но не бегают и навскидку стрелять ненадо. Все что надо сделать - лечь на плащпалатку поудобнее и выстрелить! Не надо даже набивать патроны порохом и дробью - их привозят уже готовые. Каждый месяц дают деньги, называют зарплатой по контракту. В месяц дают как в селе за 4 месяца. А ещё тут есть магазин и пряники в нём свежие и их не надо размачивать а колбаса оказывается на цвет розовая а не зеленая.
Пусть Сашка и Колька поторопятся, пока никто не знает какая тут халява!
P.S. Кстати - посылаю вам 5000 на ремонт сарая и мамке на зубы.
Ваша дочь Галина.