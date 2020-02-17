«Для какой цели арестовали — непонятно». Директора Института горного дела хотят вызволить из СИЗО

— Я подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда, там приведены доводы, по которым мы просим отменить постановление Заельцовского районного суда об аресте и разобраться, чтобы обеспечить явку Андрея Кондратенко в суд, избрать какую-то другую меру пресечения, поскольку та мера, которая избрана, не отвечает интересам общества, на которые ссылается Заельцовский суд, при этом приводя во внимание Европейские нормы по правам человека, — рассказывает Алексей Павицкий, адвокат Кондратенко.

Адвокат директора Института горного дела СО РАН подал апелляционную жалобу на решение Заельцовского районного суда. Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования.

По версии адвоката, ни Кондратенко, ни его заместитель не совершали преступления.

— Андрей сам является учёным, — объясняет адвокат. — Я думаю, маловероятно, что он сам разбирается в бухгалтерии и умеет всё правильно оформлять. Думаю, что там вопросы не к нему. Но следствие приняло такое решение. Для какой цели арестовали — непонятно. Никакой опасности он не несёт. Ни он, ни его заместитель.



Мама арестованного директора Института горного дела — Ирина Кондратенко — рассказала корреспонденту НГС, что с назначением Андрея Кондратенко «институт начал жить»: появились новые кадры, учёные стали внедрять в производство свои разработки.

— Если его сейчас упрячут, институт потеряет 75 миллионов, — уверяет Ирина Кондратенко. — Сейчас идёт договорная кампания. Кроме него подписывать всё это никто не будет. Институт останется без средств к существованию. Это вопросы сегодняшнего дня.



Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.