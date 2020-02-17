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Криминал

«Для какой цели арестовали — непонятно». Директора Института горного дела хотят вызволить из СИЗО

Андрей Кондратенко обвиняется в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования

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Директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве

Директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве

Адвокат директора Института горного дела СО РАН подал апелляционную жалобу на решение Заельцовского районного суда. Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования.

— Я подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда, там приведены доводы, по которым мы просим отменить постановление Заельцовского районного суда об аресте и разобраться, чтобы обеспечить явку Андрея Кондратенко в суд, избрать какую-то другую меру пресечения, поскольку та мера, которая избрана, не отвечает интересам общества, на которые ссылается Заельцовский суд, при этом приводя во внимание Европейские нормы по правам человека, — рассказывает Алексей Павицкий, адвокат Кондратенко. 

По версии адвоката, ни Кондратенко, ни его заместитель не совершали преступления. 

— Андрей сам является учёным, — объясняет адвокат. — Я думаю, маловероятно, что он сам разбирается в бухгалтерии и умеет всё правильно оформлять. Думаю, что там вопросы не к нему. Но следствие приняло такое решение. Для какой цели арестовали — непонятно. Никакой опасности он не несёт. Ни он, ни его заместитель. 

Мама арестованного директора Института горного дела — Ирина Кондратенко — рассказала корреспонденту НГС, что с назначением Андрея Кондратенко «институт начал жить»: появились новые кадры, учёные стали внедрять в производство свои разработки. 

— Если его сейчас упрячут, институт потеряет 75 миллионов, — уверяет Ирина Кондратенко. — Сейчас идёт договорная кампания. Кроме него подписывать всё это никто не будет. Институт останется без средств к существованию. Это вопросы сегодняшнего дня.

Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Позже стало известно, что трёх сотрудников Института подозревают в мошенничестве на 400 тысяч. По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости. А 11 февраля стало известно, что директора Института горного дела СО РАН отправили под арест до 22 марта

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Институт горного дела СО РАНАндрей КондратенкоСудСИЗО
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КОММЕНТАРИИ (60)

17 фев 2020 в 11:26

Разъясняю для тупых и наивных:
1. Заказчики поняли, что с откатами могут возникнуть проблемы, и придержали подписание новых договоров.
2. Из СИЗО его пытаются поскорее вытащить, пока он не дал показания на сообщников и/или не раскрыл истинные размеры хищений.
3. Для бюджетной организации суммы хищения в 400 тысяч - очень мала.

17 фев 2020 в 11:10

Какая осведомленная мама в финансовых вопросах института, однако

М-да
17 фев 2020 в 11:18

Ущерб государству только на текущее время 75млн. За это кто ответит из тех кто маски шоу устроили? Это учёный. Ему какое дело до этих 400тыс? Если как писали якобы установка куплена была за 400 а якобы она где-то стоила 250.. То речь вообще о 150.. И то это как смотреть и как считать. Плюс к этому они установку эту себе домой поставили? И упрятать за решётку учёного... По таким домыслам. Да подругу табуреткина с вёдрами драгоценостей в Москве не сажали в сизо. А этого надо. Это просто уже кощунство.
Кто будет отвечать за нарушение работы целого института и ущерб в десятки миллионов?