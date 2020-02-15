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В новосибирской школе с потолка рухнула штукатурка — там не было ремонта больше 20 лет

В самом учебном учреждении сообщили, что ситуация находится под контролем

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В школе рассказали, что такое случается не в первый раз

В школе рассказали, что такое случается не в первый раз

В школе № 109 в Ленинском районе Новосибирска рухнула штукатурка — в учебном заведении объяснили это тем, что в этом году много снега, а отопление проходит под потолком, который теперь намок. 

Фотографии школы из помещений школы прислал читатель НГС Сергей. На некоторых участках видны серьёзные повреждения.

— Школа № 109. Что дальше ждать от этого здания, и что думает администрация по этому поводу? — написал мужчина.

В школе сказали, что ремонт проведут тогда, когда потолки просохнут

В школе сказали, что ремонт проведут тогда, когда потолки просохнут

Ремонт в здании не делали с 1998 года

Ремонт в здании не делали с 1998 года

Выпускница школы Алиса, которая закончила это учебное заведение в прошлом году, сообщила, что потолки и раньше были не в идеальном состоянии. Она не помнит, чтобы они протекали, но штукатурка с них обсыпалась.

— Если места и ограждены, то максимум что это может быть, так это обсыпается штукатурка. Да, это было, — рассказала девушка.

В учебном заведении объяснили, почему такое происходит.

— С 1998 года ремонта не было в школе, и из-за того, что верхний розлив отопления, и много было снега. Его сбрасывают постоянно. Ничего там опасного нет, всё огорожено. Ремонт запланирован, — сообщили в школе.

На вопрос корреспондента о том, часто ли в из-за снега течёт потолок, в учебном заведении ответили, что это «периодически бывает».

НГС написал запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда в школе № 109 сделают необходимый ремонт.

Ранее НГС делал фоторепортаж о школах 30-х годов постройки, которые страдают от переизбытка учеников. Дождутся ли они реконструкции прежде, чем окончательно обветшают, и в каких условиях вынуждены учиться новосибирские школьники, разбиралась корреспондент НГС.

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школа 109
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КОММЕНТАРИИ (37)

Буян
15 фев 2020 в 12:35

Сейчас троли вылезут со всех щелей

Гость
15 фев 2020 в 12:45

Сейчас смотрел новости. Чиновники заказали СиСиКейтч на корпоративных за 10 миллионов рублей. Ну, васи, не роботы и прочие пригожинские, в чем на самом деле проблема?

15 фев 2020 в 12:34

В мэрии как-то странно распределяют бюджет: в одних школах крыша течет, другие всем нашпигованны буквально. Может, как-то более равномерно пора бы уже бабки распределять