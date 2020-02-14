14 февраля пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 9/10
usd 63.60
eur 69.18
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 9/10
usd 63.60
eur 69.18

Все новости

Все новости
Недвижимость Подробности

Мэрия отказалась выбрать застройщика для участка на Плановой — это не понравилось антимонопольной службе

ФАС обязала властей провести новый конкурс

303
13 Обсудить

Поделиться

На участке площадью почти 1,5 га сегодня расположен только один дом, который уже достаточно давно пустует

На участке площадью почти 1,5 га сегодня расположен только один дом, который уже достаточно давно пустует

Новосибирский застройщик «Квартал» (входит в группу «Стрижи») пожаловался в ФАС на отказ мэрии Новосибирска выносить решение по конкурсу на участок в Заельцовском районе — теперь мэрии придётся его повторить.

Решение антимонопольной службы и последующее предписание для департамента строительства и архитектуры мэрии опубликовано на сайте ведомства. Согласно документам, в конце прошлого года мэрия Новосибирска получила от компании «Квартал» предложение реализовать масштабный инвестиционный проект: компания хотела получить участок на улице Плановой площадью почти 1,5 га, предоставив взамен новые квартиры для жителей аварийных домов.

— Инициатор проекта принял на себя обязанность построить на запрашиваемом земельном участке не менее 20190,00 квадратных метров жилых помещений, из которых передать в собственность города Новосибирска не менее 1211,40, — указано в документах ФАС.

Мэрия организовала конкурс, на который поступили предложения ещё и от компаний «Союз-Инвест» и «Новосибирск СтройМастер К» — последняя уже строит жилой дом на соседнем участке.

— В начале этого года комиссия в мэрии собралась, конверты открыла и предложения прочитала. И решила не выносить решение о состоявшемся конкурсе, — рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Решение удивительное. Мы подумали и решили спросить ФАС: а так можно? ФАС сказала, что так нельзя.

Как поясняли на рассмотрении жалобы представители мэрии, причиной стало то, что ни один из застройщиков не предоставил комиссии документы о зарегистрированном праве собственности на квартиры, которые собирался передать властям. Антимонопольная служба в свою очередь отмечает, что если они находятся в ещё строящихся домах, это не обязательно. Более того, все участники были допущены к конкурсу — значит, предоставленных документов хватало.

Теперь до 17 марта мэрии необходимо отменить принятый протокол и снова рассмотреть заявки застройщиков. Тем не менее власти могут обжаловать предписание ФАС — корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В прошлом году власти судились с УФАС из-за переданной под застройку без торгов земли — ведомство требовало расторгнуть договоры аренды.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ФАСстроительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Ирина Арнольдовна
14 фев 2020 в 18:57

Так и надо с ними. Совсем обнаглели уже, ничего не боятся и в открытую занимаются своими грязными делами.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 18:57

Мэрия опять что то мутит и делает это так, как будто ни ктотни чего не видит и не понимает.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 18:56

Ну как всегда у мэрии какие-то свои схемы, никому не понятные. Вечно что-то проворачивают мутное.