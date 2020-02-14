Мэрия отказалась выбрать застройщика для участка на Плановой — это не понравилось антимонопольной службе

На участке площадью почти 1,5 га сегодня расположен только один дом, который уже достаточно давно пустует

Решение антимонопольной службы и последующее предписание для департамента строительства и архитектуры мэрии опубликовано на сайте ведомства. Согласно документам, в конце прошлого года мэрия Новосибирска получила от компании «Квартал» предложение реализовать масштабный инвестиционный проект: компания хотела получить участок на улице Плановой площадью почти 1,5 га, предоставив взамен новые квартиры для жителей аварийных домов.

Новосибирский застройщик «Квартал» (входит в группу «Стрижи») пожаловался в ФАС на отказ мэрии Новосибирска выносить решение по конкурсу на участок в Заельцовском районе — теперь мэрии придётся его повторить.

— Инициатор проекта принял на себя обязанность построить на запрашиваемом земельном участке не менее 20190,00 квадратных метров жилых помещений, из которых передать в собственность города Новосибирска не менее 1211,40, — указано в документах ФАС.



Мэрия организовала конкурс, на который поступили предложения ещё и от компаний «Союз-Инвест» и «Новосибирск СтройМастер К» — последняя уже строит жилой дом на соседнем участке.



— В начале этого года комиссия в мэрии собралась, конверты открыла и предложения прочитала. И решила не выносить решение о состоявшемся конкурсе, — рассказал гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Решение удивительное. Мы подумали и решили спросить ФАС: а так можно? ФАС сказала, что так нельзя.



Как поясняли на рассмотрении жалобы представители мэрии, причиной стало то, что ни один из застройщиков не предоставил комиссии документы о зарегистрированном праве собственности на квартиры, которые собирался передать властям. Антимонопольная служба в свою очередь отмечает, что если они находятся в ещё строящихся домах, это не обязательно. Более того, все участники были допущены к конкурсу — значит, предоставленных документов хватало.

