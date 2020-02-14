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Дороги и транспорт

С Октябрьского моста сняли наледь — показываем, в каком состоянии его покрытие сейчас

Ранее автомобилисты жаловались на колдобины и бугры, которые появились после оттепели

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Наледь с моста грейдер снял накануне

Наледь с моста грейдер снял накануне

13 февраля на Октябрьском мосту убрали наледь, которая появилась после оттепели. Из-за неё, а также из-за дорожного ремонта движение было затруднено. 

Показываем фотографии того, каким было покрытие и как оно изменилось после того, как по мосту прошёл грейдер.

Дорога стала неровной после снегопада, прошедшего 9 февраля. Фото сделано 11 февраля

Дорога стала неровной после снегопада, прошедшего 9 февраля. Фото сделано 11 февраля

Через дамбу Октябрьского моста построят пешеходный переход, чтобы обеспечить транспортную доступность к новой ледовой арене. В рамках этих работ на мосту прокладывали новую ливневую канализацию, поэтому одну полосу движения перекрыли.

На дороге велись работы по прокладке ливневой канализации

На дороге велись работы по прокладке ливневой канализации

13 февраля в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что в этот день работы закончат.

На дороге уже нет ограждений, которые стояли во время прокладки ливневой канализации

На дороге уже нет ограждений, которые стояли во время прокладки ливневой канализации

По дороге также прошёл грейдер, который убрал лёд, из-за которого поверхность моста была неровной

По дороге также прошёл грейдер, который убрал лёд, из-за которого поверхность моста была неровной

В конце апреля – начале мая мэрия пообещала уложить новое асфальтобетонное покрытие на месте проседания полотна. Оно появилось из-за строительства пешеходного перехода

В конце апреля – начале мая мэрия пообещала уложить новое асфальтобетонное покрытие на месте проседания полотна. Оно появилось из-за строительства пешеходного перехода

Подробнее о том, в каком состоянии была дорога на Октябрьском мосту, НГС в начале недели сделал фоторепортаж. Мы подготовили его после обращения читателей, которые были недовольны тем, что с самого утра стоят в пробках.

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Октябрьский мостремонт дорогпробки
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КОММЕНТАРИИ (67)

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14 фев 2020 в 17:31

А слабо это было сделать сразу, не дожидаясь пока во всех сми расскажут? Долго еще мэрия с подсказок будет работать?

Гость
14 фев 2020 в 17:29

Что изменилось?? Как было всё в дерьме так и осталось.

Гость
14 фев 2020 в 17:31

При такой власти город деградирует.