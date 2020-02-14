С Октябрьского моста сняли наледь — показываем, в каком состоянии его покрытие сейчас

13 февраля на Октябрьском мосту убрали наледь, которая появилась после оттепели. Из-за неё, а также из-за дорожного ремонта движение было затруднено.
Показываем фотографии того, каким было покрытие и как оно изменилось после того, как по мосту прошёл грейдер.
Через дамбу Октябрьского моста построят пешеходный переход, чтобы обеспечить транспортную доступность к новой ледовой арене. В рамках этих работ на мосту прокладывали новую ливневую канализацию, поэтому одну полосу движения перекрыли.
13 февраля в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что в этот день работы закончат.
Подробнее о том, в каком состоянии была дорога на Октябрьском мосту, НГС в начале недели сделал фоторепортаж. Мы подготовили его после обращения читателей, которые были недовольны тем, что с самого утра стоят в пробках.