С Октябрьского моста сняли наледь — показываем, в каком состоянии его покрытие сейчас

13 февраля на Октябрьском мосту убрали наледь, которая появилась после оттепели. Из-за неё, а также из-за дорожного ремонта движение было затруднено.

Показываем фотографии того, каким было покрытие и как оно изменилось после того, как по мосту прошёл грейдер.