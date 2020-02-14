Прокуратура попросила четыре года колонии для новосибирца, обвинённого в жестоком убийстве собаки

В Новосибирске прокуратура попросила 4 года колонии общего режима для Сергея Корсукова, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в «Матрёшкином дворе».

Прения сторон прошли в Кировском районном суде сегодня, 14 февраля.



— Стороной обвинения предложено назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, путем полного сложения в связи с ранее назначенным наказанием назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 25 дней с лишением права управлением транспортным средством на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

