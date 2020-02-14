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Криминал

Прокуратура попросила четыре года колонии для новосибирца, обвинённого в жестоком убийстве собаки

Сергей Корсуков, по версии следствия, измучил и задушил собаку из-за того, что она не слушалась его при дрессировке

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Прения сторон проходят в Кировском районном суде

Прения сторон проходят в Кировском районном суде

В Новосибирске прокуратура попросила 4 года колонии общего режима для Сергея Корсукова, которого обвиняют в убийстве собаки по кличке Шанти в «Матрёшкином дворе». 

Прения сторон прошли в Кировском районном суде сегодня, 14 февраля. 

— Стороной обвинения предложено назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, путем полного сложения в связи с ранее назначенным наказанием назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 25 дней с лишением права управлением транспортным средством на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Мёртвую собаку по кличке Шанти в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. В июне полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Спустя два дня суд поместил задержанного в СИЗО

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КОММЕНТАРИИ (12)

Женька
14 фев 2020 в 16:15

Туда и дорога.
Это же надо Пёсю загубить, что ему кошек мало?

Black Oasis
14 фев 2020 в 16:13

Теперь его на зоне самого будут дрессировать. В позе рака.

14 фев 2020 в 16:19

интересно, сколько получит женщина ,убившая дочь?
и сколько получит Светланка?