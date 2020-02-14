Определился подрядчик на второй этап строительства новой ледовой арены в Новосибирске

14 февраля стало известно, что компания «Элинальфа» выиграла аукцион на строительство «Многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Эту информацию подтвердил НГС сам подрядчик.



Аукцион на строительство первого этапа ледовой арены выиграла эта же компания. Максимальная цена нового контракта составила 3,5 миллиарда рублей. На данный момент неизвестно, занизил ли подрядчик цену.



«Элинальфа» должна будет выполнить внутреннюю отделку потолков, полов, стен и перегородок, установить ограждения. Также ему предстоит установить системы кондиционирования, водоотведения, дренажа и водоподготовки для заливки ледовых арен. Подрядчик должен закончить работы до 31 августа 2022 года.