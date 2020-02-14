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Недвижимость

Определился подрядчик на второй этап строительства новой ледовой арены в Новосибирске

Сейчас эта же компания уже строит первую очередь арены

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Максимальная цена контракта составила 3,5 миллиарда рублей

Максимальная цена контракта составила 3,5 миллиарда рублей

14 февраля стало известно, что компания «Элинальфа» выиграла аукцион на строительство «Многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Эту информацию подтвердил НГС сам подрядчик.

Аукцион на строительство первого этапа ледовой арены выиграла эта же компания. Максимальная цена нового контракта составила 3,5 миллиарда рублей. На данный момент неизвестно, занизил ли подрядчик цену.

«Элинальфа» должна будет выполнить внутреннюю отделку потолков, полов, стен и перегородок, установить ограждения. Также ему предстоит установить системы кондиционирования, водоотведения, дренажа и водоподготовки для заливки ледовых арен. Подрядчик должен закончить работы до 31 августа 2022 года.

Напомним, что аукцион на строительство второго этапа ледовой арены проводили трижды. В прошлый раз «Элинальфа» также подавала заявку, но она не соответствовала требованиям.

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КОММЕНТАРИИ (28)

14 фев 2020 в 16:04

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНАЛЬФА"
Уставный капитал
1 000 000 руб.
Среднесписочная численность
32 сотрудника (2018)

отличная заявка на победу!

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14 фев 2020 в 16:07

Скорее бы уже достроили и я поеду на своей Тесле селфиться туда ;)

Вовчик 1955
14 фев 2020 в 16:07

Нам Новосибирцам это не интересно.
Мне важней было узнать от Царицы НГС, что чем толще, тем лучше. А длина роли не играет.