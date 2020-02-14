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Образование

Под Новосибирском построили IT-лицей с тиром, бассейном и беговыми дорожками

Лицей назвали «Технополис», в апреле он примет 1050 учеников

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Новый лицей «Технополис» расположился на улице Молодёжная, 7 в Кольцово

Новый лицей «Технополис» расположился на улице Молодёжная, 7 в Кольцово

Сегодня, 14 февраля, в рабочем посёлке Кольцово под Новосибирском открыли новый IT-лицей «Технополис». 

— Новый лицей — один из крупнейших в регионе, он рассчитан на 1050 учащихся, — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Это уникальный проект и в строительной части, и с точки зрения образовательного профиля — в лицее будут готовить будущих специалистов в сфере IT-технологий. Общая площадь здания превышает 21 тысячу квадратных метров. В двух блоках здания лицея расположатся начальная и основная школы, пищеблок и медицинский блок. 

На строительство лицея направлено более миллиарда рублей. Новое учреждение образования примет первых учеников в начале апреля. 

Здание лицея состоит из двух блоков и цокольного этажа — в нём предусмотрен спортивный зал, тир, помещение лыжехранилища, санузлы и душевые, пост медсестры, зал ЛФК, раздевалки и бассейн.

Так в новом лицее выглядят классы

Так в новом лицее выглядят классы

Ученики лицея смогут ходить в бассейн

Ученики лицея смогут ходить в бассейн

Спортзал нового лицея

Спортзал нового лицея

В новом лицее в Кольцово достаточно места, чтобы заниматься разными видами спорта&nbsp;

В новом лицее в Кольцово достаточно места, чтобы заниматься разными видами спорта 

Здесь даже есть современные тренажёры

Здесь даже есть современные тренажёры

Лицеисты смогут наглядно изучать астрономию

Лицеисты смогут наглядно изучать астрономию

Изучать правила дорожного движения полезно не только лицеистам

Изучать правила дорожного движения полезно не только лицеистам

Школьные коридоры

Школьные коридоры

В апреле в лицей пойдут 1050 детей

В апреле в лицей пойдут 1050 детей

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, лицей построили в рамках регионального приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Всего в 2019 году в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» введено 13 объектов образования. Еще 6 школ и детских садов построено по приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье» и в рамках госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2025 годы».

Проблема переполненных школ давно и остро стоит в Новосибирске. В декабре НГС рассказал, в каких стесненных условиях учатся дети в школе № 36. Вместо парт перед учениками поставили стулья, так как из-за нехватки кабинетов и мебели уроки приходится проводить в классе хореографии. Позже журналист НГС побывала в нескольких переполненных школах города — подробнее в этом репортаже

10 февраля на Южно-Чемском жилмассиве открыли большую школу с тремя спортзалами. Посмотрите в нашем фоторепортаже, какими получаются современные школы.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Как всегда
14 фев 2020 в 16:50

Информативность текстов НГС, как всегда, зашкаливает. Кто будет учиться в лицее? Платно-бесплатно? Как отбираться претенденты? С какого возраста? Какие преференции после окончания и т. д. ? Отправьте уже своих журналистов на курсы повышения квалификации, пусть изучат азы написания новостей.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 16:45

Главное, чтобы потом у нас в стране остались. Долг Родине отдали во всех смыслах.

14 фев 2020 в 16:46

Ничего себе, огроменный какой. У нас на родниках тоже строят школу или лицей не знаю. П-образное здание, его обходить только минут 15.