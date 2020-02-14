Под Новосибирском построили IT-лицей с тиром, бассейном и беговыми дорожками

— Новый лицей — один из крупнейших в регионе, он рассчитан на 1050 учащихся, — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Это уникальный проект и в строительной части, и с точки зрения образовательного профиля — в лицее будут готовить будущих специалистов в сфере IT-технологий. Общая площадь здания превышает 21 тысячу квадратных метров. В двух блоках здания лицея расположатся начальная и основная школы, пищеблок и медицинский блок.

Здание лицея состоит из двух блоков и цокольного этажа — в нём предусмотрен спортивный зал, тир, помещение лыжехранилища, санузлы и душевые, пост медсестры, зал ЛФК, раздевалки и бассейн.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, лицей построили в рамках регионального приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Всего в 2019 году в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» введено 13 объектов образования. Еще 6 школ и детских садов построено по приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье» и в рамках госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2025 годы».

