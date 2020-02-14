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Плати или плати: у водителей начали отбирать автомобили за неоплаченные штрафы

Стало понятно, почему некоторые не боятся нарушать ПДД на сотни тысяч рублей

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Ездить на автомобиле умершего человека выгодно — не нужно оплачивать штрафы&nbsp;

Ездить на автомобиле умершего человека выгодно — не нужно оплачивать штрафы 

После массовой аварии с участием BMW, у владельца которой обнаружилось более 650 неоплаченных штрафов, ГИБДД взялась за поимку злостных нарушителей. 13 февраля в Москве задержали первого водителя — за его автомобилем числилось более полутора тысяч правонарушений. С помощью камер сотрудники Госавтоинспекции изучили маршрут автомобилиста и поджидали его в нужном месте.

Так массово нарушать ПДД и не оплачивать штрафы оба нарушителя могли потому, что не боялись быть привлеченными к ответственности. В обоих случаях собственниками автомобилей числились другие люди, на которых и выписывались все постановления с дорожных камер. Причем владельцем BMW был давно умерший человек. Нередко машины также регистрируют на бездомных, которым вряд ли получится что-то предъявить. Как выяснила «Российская газета», подобные схемы довольно популярны у тех, кто планирует нарушать и ничего не платить.

Вы нарушаете ПДД?

    Сейчас законодательство не позволяет предъявлять пойманным водителям претензии за неоплату штрафов. Ведь может быть так, что в момент правонарушений за рулем находился другой человек — поэтому все вешается на собственника. Но инспекторы нашли выход — они вызывают судебных приставов, которые просто арестовывают автомобиль за долги.

    При этом если вину водителя все же удастся доказать (например, его будет видно на снимках с камер), то ему придется не только погашать все штрафы. За неуплату в срок нарушителя могут арестовать до 15 суток либо привлечь к обязательным работам до 50 часов.

    В Госавтоинспекции сообщили, что они продолжают составлять маршруты злостных нарушителей и в ближайшее время начнут их вылавливать. В базе ГИБДД есть те, на ком висит более двух тысяч штрафов.

    На текущий момент российские автовладельцы задолжали по штрафам 10 миллиардов рублей

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    КОММЕНТАРИИ (46)

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    14 фев 2020 в 15:19

    У всех злостных нарушителей ПДД необходимо изымать автомобиль в пользу государства. Пока они не угробили себя или , не дай бог, окружающих.

    Фото пользователя
    14 фев 2020 в 15:17

    Давно пора изъять все кредитные ржавые поганые вёдра. Тогда останутся одни нормальные автомобили (тика как у меня Тесла) в городе. И пробок меньше станет.

    Гость
    14 фев 2020 в 15:21

    А как поступят приставы, если например на Бентли, который имеет десять тысяч не оплаченных штрафов, ездит дочка федерального судьи?
    И машина оформлена чисто на судью?
    Что сделают приставы?
    - А - сделают вид что нет постановления
    -Б- попросят гайцов сопроводить до дома с сиреной
    - В- конфискуют машину, дочке 15 суток ареста.