Плати или плати: у водителей начали отбирать автомобили за неоплаченные штрафы

После массовой аварии с участием BMW, у владельца которой обнаружилось более 650 неоплаченных штрафов, ГИБДД взялась за поимку злостных нарушителей. 13 февраля в Москве задержали первого водителя — за его автомобилем числилось более полутора тысяч правонарушений. С помощью камер сотрудники Госавтоинспекции изучили маршрут автомобилиста и поджидали его в нужном месте.
Так массово нарушать ПДД и не оплачивать штрафы оба нарушителя могли потому, что не боялись быть привлеченными к ответственности. В обоих случаях собственниками автомобилей числились другие люди, на которых и выписывались все постановления с дорожных камер. Причем владельцем BMW был давно умерший человек. Нередко машины также регистрируют на бездомных, которым вряд ли получится что-то предъявить. Как выяснила «Российская газета», подобные схемы довольно популярны у тех, кто планирует нарушать и ничего не платить.
Вы нарушаете ПДД?
Сейчас законодательство не позволяет предъявлять пойманным водителям претензии за неоплату штрафов. Ведь может быть так, что в момент правонарушений за рулем находился другой человек — поэтому все вешается на собственника. Но инспекторы нашли выход — они вызывают судебных приставов, которые просто арестовывают автомобиль за долги.
При этом если вину водителя все же удастся доказать (например, его будет видно на снимках с камер), то ему придется не только погашать все штрафы. За неуплату в срок нарушителя могут арестовать до 15 суток либо привлечь к обязательным работам до 50 часов.
В Госавтоинспекции сообщили, что они продолжают составлять маршруты злостных нарушителей и в ближайшее время начнут их вылавливать. В базе ГИБДД есть те, на ком висит более двух тысяч штрафов.
На текущий момент российские автовладельцы задолжали по штрафам 10 миллиардов рублей.