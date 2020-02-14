Плати или плати: у водителей начали отбирать автомобили за неоплаченные штрафы

После массовой аварии с участием BMW, у владельца которой обнаружилось более 650 неоплаченных штрафов, ГИБДД взялась за поимку злостных нарушителей. 13 февраля в Москве задержали первого водителя — за его автомобилем числилось более полутора тысяч правонарушений. С помощью камер сотрудники Госавтоинспекции изучили маршрут автомобилиста и поджидали его в нужном месте.



Так массово нарушать ПДД и не оплачивать штрафы оба нарушителя могли потому, что не боялись быть привлеченными к ответственности. В обоих случаях собственниками автомобилей числились другие люди, на которых и выписывались все постановления с дорожных камер. Причем владельцем BMW был давно умерший человек. Нередко машины также регистрируют на бездомных, которым вряд ли получится что-то предъявить. Как выяснила «Российская газета», подобные схемы довольно популярны у тех, кто планирует нарушать и ничего не платить.