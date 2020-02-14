Рэпер Гуф второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья.
В прошлом году он должен был состояться в лофт-парке «Подземка» 23 октября, но из-за состояния здоровья исполнителя концерт перенесли на 15 февраля 2020 года. Завтрашний концерт тоже отменяется.
Информация об отмене концерта в Новосибирске появилась на странице этой встречи в социальной сети «ВКонтакте». На подобной странице концерта в Саратове тоже есть такая информация с уточнением, что у рэпера сломаны два ребра. Кроме того, по той же причине отменён концерт 22 февраля в Волгограде.
Концерт в Новосибирске называли долгожданным, потому что его уже отменяли в октябре. Тогда сообщалось, что билеты на этот концерт будут действовать 15 февраля.
— Деньги за билеты начнут возвращать с понедельника (те, кто организовывал концерт. — Прим. ред.), мы как площадка не продавали билеты. В свою очередь в виде какого-то минимального комплимента нашим гостям хотим предложить абсолютно бесплатно посетить концерт группы «Крем Сода», который состоится в «Подземке» 16 февраля, — рассказал корреспонденту НГС арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков.
В декабре 2019 года новосибирский комик снял пародию на Гуфа и быстро набрал миллион просмотров.