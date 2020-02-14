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Рэпер Гуф второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья

Гуф отменил февральские концерты в разных городах страны

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Алексей Долматов, известный как Гуф, второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске

Алексей Долматов, известный как Гуф, второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья.

В прошлом году он должен был состояться в лофт-парке «Подземка» 23 октября, но из-за состояния здоровья исполнителя концерт перенесли на 15 февраля 2020 года. Завтрашний концерт тоже отменяется.

Информация об отмене концерта в Новосибирске появилась на странице этой встречи в социальной сети «ВКонтакте». На подобной странице концерта в Саратове тоже есть такая информация с уточнением, что у рэпера сломаны два ребра. Кроме того, по той же причине отменён концерт 22 февраля в Волгограде. 

Концерт в Новосибирске называли долгожданным, потому что его уже отменяли в октябре. Тогда сообщалось, что билеты на этот концерт будут действовать 15 февраля.

— Деньги за билеты начнут возвращать с понедельника (те, кто организовывал концерт. — Прим. ред.), мы как площадка не продавали билеты. В свою очередь в виде какого-то минимального комплимента нашим гостям хотим предложить абсолютно бесплатно посетить концерт группы «Крем Сода», который состоится в «Подземке» 16 февраля, — рассказал корреспонденту НГС арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков.

В декабре 2019 года новосибирский комик снял пародию на Гуфа и быстро набрал миллион просмотров.

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КОММЕНТАРИИ (23)

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14 фев 2020 в 15:22

сами сломались

Тимоха
14 фев 2020 в 15:33

Слишком много бургеров за Собянина хлопнул, аж ребра треснули.

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14 фев 2020 в 15:24

Я слушаю только транс, потому что он сам поднимает и уносит.
Рэп - отстой!