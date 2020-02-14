Рэпер Гуф второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья

Алексей Долматов, известный как Гуф, второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) второй раз подряд отменил концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья.

В прошлом году он должен был состояться в лофт-парке «Подземка» 23 октября, но из-за состояния здоровья исполнителя концерт перенесли на 15 февраля 2020 года. Завтрашний концерт тоже отменяется.



Информация об отмене концерта в Новосибирске появилась на странице этой встречи в социальной сети «ВКонтакте». На подобной странице концерта в Саратове тоже есть такая информация с уточнением, что у рэпера сломаны два ребра. Кроме того, по той же причине отменён концерт 22 февраля в Волгограде.