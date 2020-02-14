Суд отправил в СИЗО мать, которая задушила 9-летнюю дочь

Калининский районный суд избрал меру пресечения для Марии Русских, которая подозревается в убийстве девятилетней дочери — сибирячка отправилась в СИЗО на два месяца.
— Судом удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Русских. Органами предварительного расследования Русских обвиняется в убийстве своей малолетней дочери, — пояснили в пресс-службе Калининского районного суда.
Около месяца подозреваемая находилась в одной из клиник Новосибирска — сразу после больницы женщина отправилась за решётку.
Напомним, Русских выпала из окна многоэтажки по улице Мясниковой, а позже силовики нашли в квартире её мертвую дочь — 9-летнюю девочку задушили. На следующий день, 17 января, следователи возбудили уголовное дело. По их версии, 29-летняя мать сначала убила собственного ребенка, после чего выпала из окна восьмого этажа.