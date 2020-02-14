Суд отправил в СИЗО мать, которая задушила 9-летнюю дочь

Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Мясниковой

Калининский районный суд избрал меру пресечения для Марии Русских, которая подозревается в убийстве девятилетней дочери — сибирячка отправилась в СИЗО на два месяца.



— Судом удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Русских. Органами предварительного расследования Русских обвиняется в убийстве своей малолетней дочери, — пояснили в пресс-службе Калининского районного суда.

Около месяца подозреваемая находилась в одной из клиник Новосибирска — сразу после больницы женщина отправилась за решётку.