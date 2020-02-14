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Криминал

Суд отправил в СИЗО мать, которая задушила 9-летнюю дочь

После убийства дочери женщина выпала из окна

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Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Мясниковой

Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Мясниковой

Калининский районный суд избрал меру пресечения для Марии Русских, которая подозревается в убийстве девятилетней дочери — сибирячка отправилась в СИЗО на два месяца. 

— Судом удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Русских. Органами предварительного расследования Русских обвиняется в убийстве своей малолетней дочери, — пояснили в пресс-службе Калининского районного суда. 

Около месяца подозреваемая находилась в одной из клиник Новосибирска — сразу после больницы женщина отправилась за решётку. 

Напомним, Русских выпала из окна многоэтажки по улице Мясниковой, а позже силовики нашли в квартире её мертвую дочь — 9-летнюю девочку задушили. На следующий день, 17 января, следователи возбудили уголовное дело. По их версии, 29-летняя мать сначала убила собственного ребенка, после чего выпала из окна восьмого этажа

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убийство ребенкаСИЗОуголовное дело
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КОММЕНТАРИИ (66)

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14 фев 2020 в 14:58

Туда и дорога матери-извергу....Как она жить дальше будет?

14 фев 2020 в 14:46

Мотив убийства-то какой?

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14 фев 2020 в 14:48

Правильное решение. Женщине, способной убить своего ребёнка, не место на свободе. И если экспертиза докажет, что она психически здорова, то было бы здорово, если б ей дали максимальный срок. Ну или в дурку ее закрыть.