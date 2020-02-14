Перестрелка рядом с Хилокским: адвокат главы «банды Тамерлана» раскрыл подробности уголовного дела

— Его там (в день перестрелки . — Прим. ред.) не было. Ну, наверное, были какие-то другие люди. С чем сейчас следователи разбираются, — рассказал Евгений Горбунов. — Не могу подробно рассказывать — тайна следствия. Сейчас идёт активный поиск преступников в темноте.

По словам Горбунова, конфликт начался с того, что знакомый Ахмедова попросил его поговорить с мужчиной, который арендовал у него склад на Хилокском рынке и не платил деньги.

— Хозяин склада был недоволен этим, — пояснил Горбунов. — В разговоре с Ахмедовым сказал: «Можешь мне помочь поговорить, чтобы он платил за аренду». Тот (Ахмедов. — Прим. ред.) поговорил. В ходе разговора мужчина этот начал говорить: «Что ты от меня требуешь деньги, я тебе ничего не должен, с ним мы сами разберемся». Слово за слово, у них родилась потасовка. После этой потасовки возник конфликт на Хилокском рынке. Если вкратце.



По словам Горбунова, после этого родственники человека, с которым разговаривал Ахмедов, начали искать родственников Ахмедова — двоих избили, одному сломали ногу.

— И та ситуация, которая произошла 7 числа, она тоже произошла под этим же соусом, что 7 числа они его (Ахмедова. — Прим. ред.) вызванивали, предлагали куда-то поехать, он никуда не поехал. Те люди, которые приехали на Хилокский рынок, они попали в кольцо людей, которые их уже поджидали для того, чтобы расправиться. Вкратце это всё вот так выглядит. А не то, что кто-то у кого-то что-то вымогал.