Перестрелка рядом с Хилокским: адвокат главы «банды Тамерлана» раскрыл подробности уголовного дела

Евгений Горбунов, адвокат Абдирашида Ахмедова, которого считают главой «банды Тамерлана», рассказал НГС подробности уголовного дела о конфликте, случившемся рядом с Хилокским рынком.
Ахмедову предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
— Его там (в день перестрелки. — Прим. ред.) не было. Ну, наверное, были какие-то другие люди. С чем сейчас следователи разбираются, — рассказал Евгений Горбунов. — Не могу подробно рассказывать — тайна следствия. Сейчас идёт активный поиск преступников в темноте.
По словам Горбунова, конфликт начался с того, что знакомый Ахмедова попросил его поговорить с мужчиной, который арендовал у него склад на Хилокском рынке и не платил деньги.
— Хозяин склада был недоволен этим, — пояснил Горбунов. — В разговоре с Ахмедовым сказал: «Можешь мне помочь поговорить, чтобы он платил за аренду». Тот (Ахмедов. — Прим. ред.) поговорил. В ходе разговора мужчина этот начал говорить: «Что ты от меня требуешь деньги, я тебе ничего не должен, с ним мы сами разберемся». Слово за слово, у них родилась потасовка. После этой потасовки возник конфликт на Хилокском рынке. Если вкратце.
По словам Горбунова, после этого родственники человека, с которым разговаривал Ахмедов, начали искать родственников Ахмедова — двоих избили, одному сломали ногу.
— И та ситуация, которая произошла 7 числа, она тоже произошла под этим же соусом, что 7 числа они его (Ахмедова. — Прим. ред.) вызванивали, предлагали куда-то поехать, он никуда не поехал. Те люди, которые приехали на Хилокский рынок, они попали в кольцо людей, которые их уже поджидали для того, чтобы расправиться. Вкратце это всё вот так выглядит. А не то, что кто-то у кого-то что-то вымогал.
Адвокат пояснил, что по факту перестрелки задержано несколько человек, из тех, кто ранее угрожали его подзащитному — в их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Перестрелка произошла рядом с Хилокским рынком Новосибирска 7 октября. Мы следили за происходящим в режиме онлайн. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась, в конце подожгли автомобиль Infiniti.
Спустя неделю после конфликта в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).
В середине января в Шереметьево задержали ещё одного участника перестрелки возле рынка. Здесь можно прочитать полную хронику конфликта.