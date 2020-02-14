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Оснований нет: в Новосибирске не разрешили проверить экстрим-парк, где дети получили переломы

Прыжки на батутах обернулись для детей травмами. Вот что ответили в Росстандарте на обращение их родителей

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Родители настаивали на закрытии «опасного» батутного центра, но в прокуратуре не нашли оснований для проведения его внеплановой проверки

Родители настаивали на закрытии «опасного» батутного центра, но в прокуратуре не нашли оснований для проведения его внеплановой проверки

Прокуратура Новосибирской области не согласовала Росстандарту внеплановую выездную проверку краснообского экстрим-центра «Армада», в котором дети получили переломы. 

Как сообщила корреспонденту НГС мама одной из пострадавших девочек Елена Иванова, это письмо с отказом она получила от Росстандарта в конце января.

О том, как группа детей, праздновавших день рождения в спортивно-оздоровительном комплексе «Армада», получила компрессионные переломы позвоночника после прыжков на батутах, НГС рассказывал в ноябре прошлого года. По словам их родителей, из-за травм детям пришлось отложить на несколько лет занятия спортом, а передвигаться исключительно на такси, лёжа на животе на заднем сиденье. Семьи настаивали на закрытии «опасного» батута, а также требовали компенсацию от руководства «Армады».

В беседе с корреспондентом представитель «Армады» пояснила, что вины центра в происшествии нет, поскольку дети всё время находились под присмотром инструкторов, также были предварительно проведены разминка и инструктаж.

— В декабре мы писали заявление в Роспотребнадзор. Просили провести проверку батутов на соответствие стандартов. А недавно пришёл отказ в связи с тем, что прокуратура не согласовала проверку, — пояснила Елена Иванова.

Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, это обращение Роспотребнадзор передал в адрес СМТУ Росстандарта. Именно он запрашивал разрешение у прокуратуры устроить внеплановую проверку центра, но получил отказ.

— Прокуратурой Новосибирской области было отказано в проведении внеплановой выездной проверки на основании подпункта 2 пункта 11 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О Защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в связи с отсутствием оснований, — говорится в документе.

Как пояснил начальник инспекции Госнадзора по Новосибирской области Расстандарта Евгений Карунин, ведомство регулярно направляет запросы на проведение проверки организаций в прокуратуру, которая затем согласовывает или отказывает в ней.

— Мы направили мотив на запрос в проведении с приложением материалов жалобы, но в данном случае был отказ, — добавил он.

Корреспондент НГС отправил запрос в прокуратуру региона с просьбой разъяснить причины отказа.

Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье 11-летнего мальчика, который в мае прошлого года сломал на аттракционе спину. Семья ребёнка получит 40 тысяч рублей, хотя настаивала на миллионной компенсации.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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14 фев 2020 в 16:47

Если бы на ребенка обрушилась конструкция, или если бы батут под ним порвался, то да, батутный центр виноват, а если он неудачно прыгнул, и неудачно приземлился на батут, то тут никто не виноват. Ловчее надо быть.

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14 фев 2020 в 16:43

Если ты неудачно спрыгнул с дерева, то винить надо себя, а не дерево.

14 фев 2020 в 16:40

Правильно всё ответили. Сами виноваты. Надо следить за своими личинками, а не телефоне сидеть, с любовником переписываться.