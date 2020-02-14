Оснований нет: в Новосибирске не разрешили проверить экстрим-парк, где дети получили переломы

Родители настаивали на закрытии «опасного» батутного центра, но в прокуратуре не нашли оснований для проведения его внеплановой проверки Фото: 2ГИС

Прокуратура Новосибирской области не согласовала Росстандарту внеплановую выездную проверку краснообского экстрим-центра «Армада», в котором дети получили переломы. Как сообщила корреспонденту НГС мама одной из пострадавших девочек Елена Иванова, это письмо с отказом она получила от Росстандарта в конце января.

О том, как группа детей, праздновавших день рождения в спортивно-оздоровительном комплексе «Армада», получила компрессионные переломы позвоночника после прыжков на батутах, НГС рассказывал в ноябре прошлого года. По словам их родителей, из-за травм детям пришлось отложить на несколько лет занятия спортом, а передвигаться исключительно на такси, лёжа на животе на заднем сиденье. Семьи настаивали на закрытии «опасного» батута, а также требовали компенсацию от руководства «Армады».



В беседе с корреспондентом представитель «Армады» пояснила, что вины центра в происшествии нет, поскольку дети всё время находились под присмотром инструкторов, также были предварительно проведены разминка и инструктаж.

— В декабре мы писали заявление в Роспотребнадзор. Просили провести проверку батутов на соответствие стандартов. А недавно пришёл отказ в связи с тем, что прокуратура не согласовала проверку, — пояснила Елена Иванова. Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, это обращение Роспотребнадзор передал в адрес СМТУ Росстандарта. Именно он запрашивал разрешение у прокуратуры устроить внеплановую проверку центра, но получил отказ.

— Прокуратурой Новосибирской области было отказано в проведении внеплановой выездной проверки на основании подпункта 2 пункта 11 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О Защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в связи с отсутствием оснований, — говорится в документе.

