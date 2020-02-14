Теперь не дурак: ГИБДД отменила наказание новосибирцу, который объехал ДТП и получил штраф

Новосибирская ГИБДД отменила штраф, который житель Академгородка Алексей Рябоконь получил за то, что объехал попавшие в ДТП две машины и повернул направо со второго ряда. Нарушение было зафиксировано автоматической камерой, штраф составил 500 рублей.
Первоначально инспектор ЦАФАПОДД ГИБДД (центр автоматической фиксации) не поверил объяснениям Алексея, что тот объезжал аварию, и предложил написать жалобу.
— Указанное постановление об административном правонарушении было отменено, а информация об отмене внесена в информационную систему, о чем заявитель был извещен в ходе телефонного разговора. Со стороны заявителя не усмотрено нарушений ПДД РФ, поэтому никаких штрафов ему оплачивать не требуется, — сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Алексей Рябоконь подтвердил, что ему «пришло письмо с сайта Госуслуг, что штраф отменён». Также штраф не числится за водителем при проверке на сайте ГИБДД.
Буквально на днях НГС сообщал, что следствие прекратило преследование бывшего начальника новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, которого обвиняли в превышении полномочий.