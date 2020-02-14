Теперь не дурак: ГИБДД отменила наказание новосибирцу, который объехал ДТП и получил штраф

Новосибирская ГИБДД отменила штраф, который житель Академгородка Алексей Рябоконь получил за то, что объехал попавшие в ДТП две машины и повернул направо со второго ряда. Нарушение было зафиксировано автоматической камерой, штраф составил 500 рублей.



Первоначально инспектор ЦАФАПОДД ГИБДД (центр автоматической фиксации) не поверил объяснениям Алексея, что тот объезжал аварию, и предложил написать жалобу.

— Указанное постановление об административном правонарушении было отменено, а информация об отмене внесена в информационную систему, о чем заявитель был извещен в ходе телефонного разговора. Со стороны заявителя не усмотрено нарушений ПДД РФ, поэтому никаких штрафов ему оплачивать не требуется, — сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.