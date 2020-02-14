14 февраля пятница
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 63.60
eur 69.18
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 63.60
eur 69.18

Все новости

Все новости
Авто

Теперь не дурак: ГИБДД отменила наказание новосибирцу, который объехал ДТП и получил штраф

Алексея Рябоконь оштрафовали на 500 рублей за поворот направо со второго ряда

858
15 Обсудить

Поделиться

Белая машина объезжает аварию и поворачивает направо

Белая машина объезжает аварию и поворачивает направо

Новосибирская ГИБДД отменила штраф, который житель Академгородка Алексей Рябоконь получил за то, что объехал попавшие в ДТП две машины и повернул направо со второго ряда. Нарушение было зафиксировано автоматической камерой, штраф составил 500 рублей. 

Первоначально инспектор ЦАФАПОДД ГИБДД (центр автоматической фиксации) не поверил объяснениям Алексея, что тот объезжал аварию, и предложил написать жалобу.

— Указанное постановление об административном правонарушении было отменено, а информация об отмене внесена в информационную систему, о чем заявитель был извещен в ходе телефонного разговора. Со стороны заявителя не усмотрено нарушений ПДД РФ, поэтому никаких штрафов ему оплачивать не требуется, — сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 

Алексей Рябоконь подтвердил, что ему «пришло письмо с сайта Госуслуг, что штраф отменён». Также штраф не числится за водителем при проверке на сайте ГИБДД. 

Буквально на днях НГС сообщал, что следствие прекратило преследование бывшего начальника новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, которого обвиняли в превышении полномочий. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДштраф
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
14 фев 2020 в 14:20

странная страна...всем надо доказывать что ты не дурак...заведомо почему то все и всюду думают именно так, пока не докажешь обратное...забавно...во всем мире, процессуально-судебная система, доказывает вину подозреваемого, четко работает презумпция невиновности...а у нас наоборот, подозреваемый пытается доказать свою невиновность и если не докажет, даже если реально не виновен, сядет...)))поэтому и все в нашей стране так же, как и презумпция невиновности, через пятую точку...

Гость
14 фев 2020 в 14:16

Как я и писал.Что нефиг было парню мозги клевать.
Так как если там реально было по другому не проехать.
Я что то путаю или нет, но вроде его инспектор дураком назвал?
И что с этой ситуацией?

Фото пользователя
14 фев 2020 в 14:16

упрямый, но добился. Расходы поди больше было чем цена штрафа