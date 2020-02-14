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И «Лексусы», и «Субарики»: машины с прямотоками превратили площадь Калинина в ночную гоночную трассу

Местные жители полтора года не могут справиться с шумными машинами

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Горожане регулярно обращаются в ГИБДД, но на автомобилистов это не действует

Горожане регулярно обращаются в ГИБДД, но на автомобилистов это не действует

В Новосибирске жители домов на Красном проспекте, 157 и 159 на площади Калинина развернули борьбу против ночных гонщиков, которые шумно ездят по кольцу и мешают спать. 

— Это уже года полтора происходит. Мы ночью просыпаемся, где свет горит, я им, соседям, звоню, потом мы все звоним в ГАИ. Машина ГАИ приехала, они уехали, и через полчаса опять приезжают. И вот так до трёх часов. А в выходные, пятница-суббота — это вообще их ночь. Ладно бы они гоняли просто на машинах, но у них спортивные глушители: рёв стоит по округе, — рассказал НГС житель Новосибирска Александр Лопатин.

Звук от автомобилей больше всего беспокоит тех, чьи окна выходят на площадь

Автомобили начинают ездить примерно с 23:30 и до 3:00. По словам Александра, не только он, но и другие жители близлежащих домов на ул. Красный проспект, 157 и 159 регулярно обращаются в ГИБДД.

— Весь дом у нас звонит, машина ГАИ приезжает минут через 15, автомобилисты тут кучкуются, с машин музыка орёт, они открывают двери и по кольцу делают несколько кругов. Гаишников увидели — сорвались и уехали. Гаишники постояли, уехали, и они опять возвращаются, — объяснил Александр.

Очевидец считает, что на площади Калинина ездят люди из разных компаний. Гонки устраивают как на дорогих иномарках, так и на отечественных «семерках» и «четвёрках».

— Там БМВ, «Лексусы», «Субарики» гоняют, иногда что-то попроще приезжает. В выходные больше всего их — разнообразие. Разных компаний больше приезжает. Если среди недели какая-то компания приехала, полетали, потом попозже опять, потом ещё раз, их спугнули, и они уехали, то в выходные тут машин по 20 гоняет. Одна компания поурчала и уехала, другая компания приезжает, — рассказал Александр.

На видео показан фрагмент одной из гонок, которая произошла в середине января

НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить, какие меры принимало ГИБДД на этом участке. В ответе на запрос рассказали, что обращение от жителя Новосибирска с жалобой на нарушение правил дорожного движения на площади Калинина поступало в июне 2019 года.

— На указанном участке были проведены профилактические мероприятия, в ходе которых к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения были привлечены 69 водителей транспортных средств. Ситуация взята на контроль, личный состав ГИБДД ориентирован на выявление и пресечение нарушение требований ПДД РФ на данном участке дороги, — рассказали в ведомстве.

В декабре прошлого года в Заельцовском районе на кольце улицы Аэропорт столкнулись два дрифтера. В пресс-службе МВД не смогли рассказать о подробностях аварии, потому что автовладельцы не стали вызывать ГАИ. После этого НГС опубликовал колонку Станислава Семёнова, который сам любит гонять по скользкому Новосибирску. Он объяснил, чем ему нравится это увлечение и что он думает о жалобах окружающих.

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площадь калининанарушение пддгонки
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КОММЕНТАРИИ (59)

рыбак
14 фев 2020 в 13:38

ребята-гончеги, скажите, у вас всё в порядке с головой? ответ очевиден, но всё же.

🛸s7🛸
14 фев 2020 в 13:37

Да у видеооператора телек громче в квартире работает, чем эти пукалки))

Фото пользователя
14 фев 2020 в 13:54

Кому не нравится шум - ставьте шумонепроницаемые окна или переезжайте в лес. Или спите днём, а работайте ночью.
Вообще не вижу проблемы.