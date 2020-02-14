И «Лексусы», и «Субарики»: машины с прямотоками превратили площадь Калинина в ночную гоночную трассу

Горожане регулярно обращаются в ГИБДД, но на автомобилистов это не действует Фото: Александр Лопатин

В Новосибирске жители домов на Красном проспекте, 157 и 159 на площади Калинина развернули борьбу против ночных гонщиков, которые шумно ездят по кольцу и мешают спать.

— Это уже года полтора происходит. Мы ночью просыпаемся, где свет горит, я им, соседям, звоню, потом мы все звоним в ГАИ. Машина ГАИ приехала, они уехали, и через полчаса опять приезжают. И вот так до трёх часов. А в выходные, пятница-суббота — это вообще их ночь. Ладно бы они гоняли просто на машинах, но у них спортивные глушители: рёв стоит по округе, — рассказал НГС житель Новосибирска Александр Лопатин.

Звук от автомобилей больше всего беспокоит тех, чьи окна выходят на площадь Видео: Александр Лопатин

Автомобили начинают ездить примерно с 23:30 и до 3:00. По словам Александра, не только он, но и другие жители близлежащих домов на ул. Красный проспект, 157 и 159 регулярно обращаются в ГИБДД.

— Весь дом у нас звонит, машина ГАИ приезжает минут через 15, автомобилисты тут кучкуются, с машин музыка орёт, они открывают двери и по кольцу делают несколько кругов. Гаишников увидели — сорвались и уехали. Гаишники постояли, уехали, и они опять возвращаются, — объяснил Александр.

Очевидец считает, что на площади Калинина ездят люди из разных компаний. Гонки устраивают как на дорогих иномарках, так и на отечественных «семерках» и «четвёрках». — Там БМВ, «Лексусы», «Субарики» гоняют, иногда что-то попроще приезжает. В выходные больше всего их — разнообразие. Разных компаний больше приезжает. Если среди недели какая-то компания приехала, полетали, потом попозже опять, потом ещё раз, их спугнули, и они уехали, то в выходные тут машин по 20 гоняет. Одна компания поурчала и уехала, другая компания приезжает, — рассказал Александр.

На видео показан фрагмент одной из гонок, которая произошла в середине января Видео: Александр Лопатин