И «Лексусы», и «Субарики»: машины с прямотоками превратили площадь Калинина в ночную гоночную трассу

В Новосибирске жители домов на Красном проспекте, 157 и 159 на площади Калинина развернули борьбу против ночных гонщиков, которые шумно ездят по кольцу и мешают спать.
— Это уже года полтора происходит. Мы ночью просыпаемся, где свет горит, я им, соседям, звоню, потом мы все звоним в ГАИ. Машина ГАИ приехала, они уехали, и через полчаса опять приезжают. И вот так до трёх часов. А в выходные, пятница-суббота — это вообще их ночь. Ладно бы они гоняли просто на машинах, но у них спортивные глушители: рёв стоит по округе, — рассказал НГС житель Новосибирска Александр Лопатин.
Автомобили начинают ездить примерно с 23:30 и до 3:00. По словам Александра, не только он, но и другие жители близлежащих домов на ул. Красный проспект, 157 и 159 регулярно обращаются в ГИБДД.
— Весь дом у нас звонит, машина ГАИ приезжает минут через 15, автомобилисты тут кучкуются, с машин музыка орёт, они открывают двери и по кольцу делают несколько кругов. Гаишников увидели — сорвались и уехали. Гаишники постояли, уехали, и они опять возвращаются, — объяснил Александр.
Очевидец считает, что на площади Калинина ездят люди из разных компаний. Гонки устраивают как на дорогих иномарках, так и на отечественных «семерках» и «четвёрках».
— Там БМВ, «Лексусы», «Субарики» гоняют, иногда что-то попроще приезжает. В выходные больше всего их — разнообразие. Разных компаний больше приезжает. Если среди недели какая-то компания приехала, полетали, потом попозже опять, потом ещё раз, их спугнули, и они уехали, то в выходные тут машин по 20 гоняет. Одна компания поурчала и уехала, другая компания приезжает, — рассказал Александр.
НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить, какие меры принимало ГИБДД на этом участке. В ответе на запрос рассказали, что обращение от жителя Новосибирска с жалобой на нарушение правил дорожного движения на площади Калинина поступало в июне 2019 года.
— На указанном участке были проведены профилактические мероприятия, в ходе которых к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения были привлечены 69 водителей транспортных средств. Ситуация взята на контроль, личный состав ГИБДД ориентирован на выявление и пресечение нарушение требований ПДД РФ на данном участке дороги, — рассказали в ведомстве.
В декабре прошлого года в Заельцовском районе на кольце улицы Аэропорт столкнулись два дрифтера. В пресс-службе МВД не смогли рассказать о подробностях аварии, потому что автовладельцы не стали вызывать ГАИ. После этого НГС опубликовал колонку Станислава Семёнова, который сам любит гонять по скользкому Новосибирску. Он объяснил, чем ему нравится это увлечение и что он думает о жалобах окружающих.