Жаба из Таиланда залезла в багаж и прилетела в Новосибирск — волонтёры хотят отправить её обратно

13 февраля в Центр реабилитации диких животных поступила необычная подопечная — чернорубцовая жаба, прибывшая из Таиланда.



Она, по словам сотрудников центра, попала по ошибке в чемодан и оказалась в Сибири. Сейчас жаба находится у волонтёров центра, но хозяев для неё не ищут.



— Мы постарались максимально быстро создать ей необходимые для жизни условия, а также не заморозить её. Жаба будет у нас или до конца своей жабьей жизни, или пока не найдётся доброволец для депортации бедняги на родину — вся юго-восточная Азия для неё дом, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

