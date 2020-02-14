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Милота

Жаба из Таиланда залезла в багаж и прилетела в Новосибирск — волонтёры хотят отправить её обратно

Сейчас земноводному подыскивают добровольца, который сможет депортировать его на родину

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Жабу поместили в подходящие для неё условия

Жабу поместили в подходящие для неё условия

13 февраля в Центр реабилитации диких животных поступила необычная подопечная — чернорубцовая жаба, прибывшая из Таиланда. 

Она, по словам сотрудников центра, попала по ошибке в чемодан и оказалась в Сибири. Сейчас жаба находится у волонтёров центра, но хозяев для неё не ищут.

— Мы постарались максимально быстро создать ей необходимые для жизни условия, а также не заморозить её. Жаба будет у нас или до конца своей жабьей жизни, или пока не найдётся доброволец для депортации бедняги на родину — вся юго-восточная Азия для неё дом, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь центра Алиса Богомолова.

Чернорубцовых жаб успешно держат в своих коллекциях террариумисты, некоторые пары дают потомство. Как уточнила Алиса Богомолова, они несложны в содержании, поэтому с этой особью «всё будет хорошо».

В начале февраля к новосибирским волонтёрам Центра реабилитации диких животных поступил самец неясыти, который врезался в окно и был атакован воронами.

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Центр реабилитации животныхжабы
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КОММЕНТАРИИ (46)

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14 фев 2020 в 12:20

А ее никто не догадался поцеловать? Ну так, на всякий случай? А вдруг?

Гость
14 фев 2020 в 12:17

Ну и нафига беднягу депортировать?
Зоопарк Шило создаст ей нормальные условия.

Фото пользователя
14 фев 2020 в 12:26

А вдруг её специально подсунули в чемодан россиянина? Кто знает...может она является промежуточным хозяином вируса-злодея...? Надо бы проверить лягушенцию.