В Новосибирской области на 20% увеличат финансирование медпомощи по ОМС — как это отразится на вашем лечении

В Новосибирской области в 2020 году вырастет объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с 1,6 до 1,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Об этом в пресс-центре агентства рассказала директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова. Также она добавила, что рост финансирования произойдет за счет увеличения объемов оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями.

— Впервые в Новосибирской области стартовал такой вид помощи, как лучевая терапия в условиях дневного стационара. Условиям дневного стационара отдается приоритет, потому что большее число пациентов может получить эту помощь и тем самым будет снижаться очередность и сроки ожидания этой помощи. На нашей территории с 2020 года будет доступна процедура ПЭТ/КТ, которую люди в прошлом году могли получить на территории других субъектов, и у нас число таких случаев составило 157. [Теперь] на территории Новосибирской области открылся центр, который может такую помощь оказать, — передает ее слова ТАСС.