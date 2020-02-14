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Город Здоровье

В Новосибирской области на 20% увеличат финансирование медпомощи по ОМС — как это отразится на вашем лечении

Теперь здесь будет проще получить медицинскую помощь больным раком

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В области появился центр оказания эффективного и современного метода диагностики онкологических заболеваний&nbsp;

В области появился центр оказания эффективного и современного метода диагностики онкологических заболеваний 

В Новосибирской области в 2020 году вырастет объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию с 1,6 до 1,9 млрд рублей, сообщает ТАСС. 

Об этом в пресс-центре агентства рассказала директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области Елена Ягнюкова. Также она добавила, что рост финансирования произойдет за счет увеличения объемов оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями. 

— Впервые в Новосибирской области стартовал такой вид помощи, как лучевая терапия в условиях дневного стационара. Условиям дневного стационара отдается приоритет, потому что большее число пациентов может получить эту помощь и тем самым будет снижаться очередность и сроки ожидания этой помощи. На нашей территории с 2020 года будет доступна процедура ПЭТ/КТ, которую люди в прошлом году могли получить на территории других субъектов, и у нас число таких случаев составило 157. [Теперь] на территории Новосибирской области открылся центр, который может такую помощь оказать, — передает ее слова ТАСС.

Недавно НГС писал о том, что главный онколог области назвал процент прироста заболеваемости за 10 лет, а также публиковал репортаж из центра амбулаторной онкологической помощи, где онкологические заболевания стараются выявить на ранней стадии.

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здоровьеОМСраконкологические заболеванияТАССНовосибирская область
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КОММЕНТАРИИ (1)

Якутский
14 фев 2020 в 01:06

Я как самозанятый плачу налоги в Новосибирской области, и примерно 40% из них идет на финансирование ОМС. Горжусь тем, что помогаю лечению больным раком!