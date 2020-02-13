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Хоккей: «Сибирь» проиграла ХК «Сочи» — исход игры решили послематчевые буллиты

Игра закончилась со счетом 2:3

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Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске

Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске

Вечером в четверг, 13 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл ХК «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:3.

Первую шайбу забросили новосибирцы

Первую шайбу забросили новосибирцы

За игру у «Сибири» было два удаления

За игру у «Сибири» было два удаления

Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде уже на 4-й минуте нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов открыл счёт, забив первую шайбу в ворота соперника. На 13-й минуте еще один гол сибирской команде принёс нападающий Юкка Пельтола.

Ворота хозяев защищал Алексей Красиков, сочинцев — Иван Налимов

Ворота хозяев защищал Алексей Красиков, сочинцев — Иван Налимов

На 13-й минуте «Сибирь» играла без вратаря

На 13-й минуте «Сибирь» играла без вратаря

На протяжении второго периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось забросить шайбу. Зато и та и другая команды заработали по удалению за нарушения правил игры — сочинцы за подножку, новосибирцы за задержку соперника клюшкой.

Исход игры определили послематчевые буллиты

Исход игры определили послематчевые буллиты

В третьем периоде ХК «Сочи» сумел забросить свою первую шайбу в ворота «Сибири» на 48-й минуте. А уже на 56-й минуте сочинцы сравняли счет.

Следующий матч «Сибири» состоится в субботу против команды из Череповца

Следующий матч «Сибири» состоится в субботу против команды из Череповца

Итог игры решился в серии послематчевых буллитов, где победную шайбу забили сочинцы.

В минувший вторник, 11 февраля, новосибирская команда сыграла с пекинским «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче. «Сибирь» всухую проиграла сопернику со счетом 0:3.

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 15 февраля, в субботу. Команда сыграет против «Северстали» из Череповца.

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хоккейХК «Сибирь»
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КОММЕНТАРИИ (18)

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