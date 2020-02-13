Хоккей: «Сибирь» проиграла ХК «Сочи» — исход игры решили послематчевые буллиты

Вечером в четверг, 13 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл ХК «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:3.
Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде уже на 4-й минуте нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов открыл счёт, забив первую шайбу в ворота соперника. На 13-й минуте еще один гол сибирской команде принёс нападающий Юкка Пельтола.
На протяжении второго периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось забросить шайбу. Зато и та и другая команды заработали по удалению за нарушения правил игры — сочинцы за подножку, новосибирцы за задержку соперника клюшкой.
В третьем периоде ХК «Сочи» сумел забросить свою первую шайбу в ворота «Сибири» на 48-й минуте. А уже на 56-й минуте сочинцы сравняли счет.
Итог игры решился в серии послематчевых буллитов, где победную шайбу забили сочинцы.
В минувший вторник, 11 февраля, новосибирская команда сыграла с пекинским «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче. «Сибирь» всухую проиграла сопернику со счетом 0:3.
Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 15 февраля, в субботу. Команда сыграет против «Северстали» из Череповца.