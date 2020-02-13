Новосибирские астрономы сфотографировали комету, которая считается одной из самых ярких в этом году

В Новосибирском планетарии группа учеников сфотографировала комету C/2017 T2 (PANSTARRS), которая считается одной из самых ярких из наблюдаемых в 2020 году.
— Комета очень удачно проходит рядом с яркими объектами космоса. 23 мая это галактики каталога Шарля Месье М81 и М82, а в первой декаде марта — эмиссионная туманность «Сердце». Кстати, туманность так назвали, потому что она по форме напоминает сердце. К тому же комета долгопериодическая. Ее уникальность в том, что мы ее не увидим больше: один оборот вокруг Солнца она совершит за
Также специалист отметил, что к 14 февраля комета будет находиться на границе между Кассиопеей и Персеем. По его мнению, это очень символично, поскольку в День всех влюбленных она окажется прямо между мужским и женским созвездиями.
Астрономы-любители легко смогут найти комету в небе еще в течение семи месяцев. Максимально яркой она будет 5 мая 2020 года. В это время создадутся благоприятные условия, чтобы наблюдать за ней и фотографировать её.
Наблюдатели планетария сделали 139 фотографий с выдержкой 30 секунд на каждый снимок. Фотография была сделана в ночь 12 на 13 февраля в обсерватории планетария с помощью телескопа системы Ричи-Кретьена 360 и фотоаппарата Canon EOS 5d mark III.
В конце января группа учеников в Новосибирском планетарии сфотографировала Туманность Ориона, М42, которая входит в список самых популярных объектов на зимнем ночном небе.