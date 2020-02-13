Новосибирские астрономы сфотографировали комету, которая считается одной из самых ярких в этом году

В Новосибирском планетарии группа учеников сфотографировала комету C/2017 T2 (PANSTARRS), которая считается одной из самых ярких из наблюдаемых в 2020 году.



— Комета очень удачно проходит рядом с яркими объектами космоса. 23 мая это галактики каталога Шарля Месье М81 и М82, а в первой декаде марта — эмиссионная туманность «Сердце». Кстати, туманность так назвали, потому что она по форме напоминает сердце. К тому же комета долгопериодическая. Ее уникальность в том, что мы ее не увидим больше: один оборот вокруг Солнца она совершит за 331 788 лет. А еще она растет в яркости. Это происходит постепенно, поскольку она приближается к Солнцу, на ней тает лёд — комета подсвечивается лучше, ее сильнее видно. В мае она достигнет максимума своей яркости, — пояснил корреспонденту НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.