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Новосибирские астрономы сфотографировали комету, которая считается одной из самых ярких в этом году

Одно обращение вокруг Солнца она совершает за 331 788 лет

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Фотография сделана с 12 на 13 февраля 2020 в обсерватории планетария

Фотография сделана с 12 на 13 февраля 2020 в обсерватории планетария

В Новосибирском планетарии группа учеников сфотографировала комету C/2017 T2 (PANSTARRS), которая считается одной из самых ярких из наблюдаемых в 2020 году.

— Комета очень удачно проходит рядом с яркими объектами космоса. 23 мая это галактики каталога Шарля Месье М81 и М82, а в первой декаде марта — эмиссионная туманность «Сердце». Кстати, туманность так назвали, потому что она по форме напоминает сердце. К тому же комета долгопериодическая. Ее уникальность в том, что мы ее не увидим больше: один оборот вокруг Солнца она совершит за 331 788 лет. А еще она растет в яркости. Это происходит постепенно, поскольку она приближается к Солнцу, на ней тает лёд — комета подсвечивается лучше, ее сильнее видно. В мае она достигнет максимума своей яркости, — пояснил корреспонденту НГС методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Также специалист отметил, что к 14 февраля комета будет находиться на границе между Кассиопеей и Персеем. По его мнению, это очень символично, поскольку в День всех влюбленных она окажется прямо между мужским и женским созвездиями.

Комету открыли 2 октября 2017 года с помощью 1,8-метрового телескопа панорамного обзора неба Pan-STARRS

Комету открыли 2 октября 2017 года с помощью 1,8-метрового телескопа панорамного обзора неба Pan-STARRS

Астрономы-любители легко смогут найти комету в небе еще в течение семи месяцев. Максимально яркой она будет 5 мая 2020 года. В это время создадутся благоприятные условия, чтобы наблюдать за ней и фотографировать её.

Наблюдатели планетария сделали 139 фотографий с выдержкой 30 секунд на каждый снимок. Фотография была сделана в ночь 12 на 13 февраля в обсерватории планетария с помощью телескопа системы Ричи-Кретьена 360 и фотоаппарата Canon EOS 5d mark III.

В конце января группа учеников в Новосибирском планетарии сфотографировала Туманность Ориона, М42, которая входит в список самых популярных объектов на зимнем ночном небе.

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кометановосибирский планетарийастрономические наблюдения
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КОММЕНТАРИИ (3)

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13 фев 2020 в 21:38

Как интересно наблюдать за кометами и звездами. наверно, попрошу у внуков купить мне телескоп на 8 марта. Как раз дачный сезон не за горами.

Гость
13 фев 2020 в 21:40

Наш директор выдал нам подзорные трубы,но они нужны нам не для наблюдения за кометами.Работаем в сфере безопасности в частном охранном предприятии.

Фото пользователя
13 фев 2020 в 21:38

Какая от этого польза? Пусть эти астрономы идут работают на завод.