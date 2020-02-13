Госдума поднимает штрафы за снюс в семь раз

Депутаты Госдумы в первом чтении утвердили законопроект, ужесточающий наказание за продажу снюса и насвая. Сейчас нарушение запрета на продажу грозит штрафом от 2 до
— Из-за широкой распространенности насвая и снюса их употребление является модным среди молодежи, а фактически они могут использоваться как метод «подсадки» на иные, наркотические вещества, — говорится в пояснительной записке.
Поэтому новый закон категорически запрещает продажу снюса и насвая несовершеннолетним. Теперь для продавцов будет введен дополнительный штраф, такой же, как и за продажу детям сигарет: до
В конце 2019 года в стране обсуждались громкие случаи продажи и употребления сосательного табака школьниками. В ноябре прошлого года в Новосибирске был найден мертвым семиклассник — по предварительным данным, он скончался после употребления снюса. В Свердловской области только за три месяца пострадали 13 школьников.