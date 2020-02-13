Госдума поднимает штрафы за снюс в семь раз

До недавнего времени снюс продавали в магазинах, теперь партии с ним изымают, а продавцов и бизнесменов штрафуют

Депутаты Госдумы в первом чтении утвердили законопроект, ужесточающий наказание за продажу снюса и насвая. Сейчас нарушение запрета на продажу грозит штрафом от 2 до 4 тысяч рублей для простых граждан и от 40 до 60 тысяч — для юридических лиц. Новый законопроект это наказание ужесточает: штрафы для граждан увеличатся в семь с половиной раз — до 15–20 тысяч рублей, а для владельцев магазинов — от 100 до 150 тысяч . Должностные лица (сотрудники торговой точки, продавцы) заплатят дополнительно от 30 до 50 тысяч рублей.

— Из-за широкой распространенности насвая и снюса их употребление является модным среди молодежи, а фактически они могут использоваться как метод «подсадки» на иные, наркотические вещества, — говорится в пояснительной записке.

Поэтому новый закон категорически запрещает продажу снюса и насвая несовершеннолетним. Теперь для продавцов будет введен дополнительный штраф, такой же, как и за продажу детям сигарет: до 150 тысяч рублей. Физические лица за незаконную торговлю отдадут казне от 3 до 5 тысяч рублей. Ко второму чтению сумму штрафов планируется пересмотреть в сторону увеличения. Также планируют внести поправки, которые введут отдельное наказание за продажу снюса и насвая через интернет.

В конце 2019 года в стране обсуждались громкие случаи продажи и употребления сосательного табака школьниками. В ноябре прошлого года в Новосибирске был найден мертвым семиклассник — по предварительным данным, он скончался после употребления снюса. В Свердловской области только за три месяца пострадали 13 школьников.