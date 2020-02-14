Автобрюзга: «Дворы превратились в автостоянки. С этим нельзя мириться»

Куда поставить свой автомобиль — одна из самых серьезных урбанистических проблем в городах Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Наша коллега, журналист 72.RU Екатерина Петрова рассуждает, почему в больших городах дворы превращаются в автостоянки. И что с такими автомобилистами нужно делать. Редкий дом сейчас обходится без своего уютного теплого чатика. Временами жильцы в вайберах и вотсапах благодушны и договариваются о субботнике, который обязательно нужно будет (потом) провести, но чаще «собачатся» на тему парковок. Кто-то перекрыл въезд во двор, другой встал на полтора места, третий взывает к шлагбауму, чтобы около нашего дома соседние автомобилисты свои машины не бросали.



«Машина должна стоять у двери квартиры» Когда я читаю эти перепалки в чатике моего дома, мне в голову приходит самоубийственная мысль — написать: «Господа-автомобилисты, а не пошли бы вы все на автостоянки, тут и там работающие в нашем районе? На автостоянках у вас будет свое место, которое никто не займет. Может, хватит забивать двор и отравлять воздух прогревом двигателя?» Представляю, как все, позабыв взаимные обиды, сплотятся против меня, так что молчу в тряпочку, мне еще жить в этом доме. Бесплатно поставить машину как можно ближе к двери подъезда — святое право российского автомобилиста. Необходимость идти 10 минут от стоянки до дома — посягательство на его личное благополучие, за это он выйдет на любую площадь. За это он готов травить выхлопными газами прогревающейся машины всех гуляющих на площадке детей, включая своих собственных. Машина должна стоять у подъезда, как можно ближе к двери! И пусть весь мир подождет. Мир, конечно, дождется, пройдет 10 или 20 лет, и ни один человек даже мысли не допустит оставить свою тачку (надеюсь, это будет электромобиль) во дворе дома. Это будет элементарное правило комфортабельной жизни. Но пока мы все вынуждены пробираться сквозь череду машин (грязных и не очень) к своим подъездам и дышать выхлопами на детской площадке. А потом удивляться — почему так много детей-аллергиков?

Парковочные места во дворе могут рассорить даже самых дружных соседей Фото: Екатерина Петрова

Пробка у подъезда

Если вы продрались сквозь мой монолог «рассерженного горожанина» и не обиделись, то можете резонно возразить — всем на автостоянках мест не хватит. Это правда. Автомобилизация в Тюмени принимает ужасающие масштабы. Днем машины стоят на дорогах в пробках, а вечером пробки просто перемещаются к подъездам. Как муниципалитет планирует решать эту проблему? Сказать сложно. Эта задача, к которой страшно подступаться. Разгрузить центр возможно, например, введением платных парковок, ужесточением штрафных санкций и улучшением общественного транспорта. Здесь рецепты известны, любой урбанист накидывает вам, наверное, пару десятков. А вот как разгружать дворы, учитывая то, что все имеющиеся автостоянки и паркинги, как правило, уже заняты сознательными автомобилистами? Большой вопрос. Но мы как минимум можем повлиять на это формированием спроса на цивилизованные формы парковки. Может, мы не будем лениться оставлять свои машины там, где они никому не помешают? Может, мы сможем пройти 10 минут пешком до дома? Это ведь очень легко. Вспомните, вся страна Ленина (памятник которому многие так яростно защищают) вообще не видела своих машин в глаза. Все умели ходить пешком.

Я не люблю утверждений типа «Начни с себя», в большинстве случаев, это просто «разводка». Но пока что очистить двор от машин по силам только каждому конкретному сообществу жильцов. К сожалению, больше этого никто не сделает.

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