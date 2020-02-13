Путин сделает выходным день, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию

День голосования сделают выходным, даже если он пройдёт в будни Фото: Евгений Емельдинов / 74.RU

До конца недели президент России подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС. При этом голосование должно пройти в будний день. Специально для процедуры его сделают выходным.

Ожидается, что это обеспечит большую явку между Пасхой и майскими праздниками. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. По словам президента, закон о поправке к Конституции должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, чтобы граждане сами стали его авторами.

А вы пойдете голосовать по правкам в Конституцию?

О поправках в Конституцию говорят с начала января. Тогда Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам. Вот краткое содержание грядущих изменений:

Полномочия президента

Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России с 10 до 25 лет. Это требование не распространяется на граждан РФ, которые ранее имели гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», иными словами, президентом может стать житель Крыма или Севастополя.

Полномочия органов власти

Главным должностным лицам страны, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, главе кабмина, его заместителям и федеральным министрам, руководителям федеральных ведомств и судьям запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и другие документы, дающие право проживать за рубежом. Госдуму президент предложил наделить полномочиями утверждать кандидатуру главы Кабинета министров, его заместителей и федеральных министров. Только после этой процедуры чиновников в должности утверждает президент. Назначать чиновников-силовиков предлагается после консультации с Совфедом.

