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Страна и мир

Путин сделает выходным день, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Готовимся больше отдыхать и писать основной закон в апреле

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День голосования сделают выходным, даже если он пройдёт в будни

День голосования сделают выходным, даже если он пройдёт в будни

До конца недели президент России подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС. При этом голосование должно пройти в будний день. Специально для процедуры его сделают выходным.

Ожидается, что это обеспечит большую явку между Пасхой и майскими праздниками. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. По словам президента, закон о поправке к Конституции должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, чтобы граждане сами стали его авторами.

А вы пойдете голосовать по правкам в Конституцию?

    О поправках в Конституцию говорят с начала января. Тогда Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам. Вот краткое содержание грядущих изменений:

    Полномочия президента 

    Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить срок проживания на территории России с 10 до 25 лет. Это требование не распространяется на граждан РФ, которые ранее имели гражданство государства, «которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», иными словами, президентом может стать житель Крыма или Севастополя. 

    Полномочия органов власти 

    Главным должностным лицам страны, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, главе кабмина, его заместителям и федеральным министрам, руководителям федеральных ведомств и судьям запретят иметь иностранное гражданство, вид на жительство и другие документы, дающие право проживать за рубежом. Госдуму президент предложил наделить полномочиями утверждать кандидатуру главы Кабинета министров, его заместителей и федеральных министров. Только после этой процедуры чиновников в должности утверждает президент. Назначать чиновников-силовиков предлагается после консультации с Совфедом. 

    У Совета Федерации появится и ряд других полномочий: прекращение полномочий судей Конституционного и Верхового судов, кассационных и апелляционных инстанций «в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи». Конституционный суд предлагается сократить до 11 судей (сейчас их 19). 

    Появится Государственный совет, который будет определять направления внутренней и внешней политики, приоритеты развития государства. Госсовет формируется президентом. 

    Социальные гарантии

    Владимир Путин предложил прописать в Конституции, что страна гарантирует гражданам, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше величины прожиточного минимума и будет индексироваться наравне с пособиями в порядке, установленном законом. Пенсии также будут индексироваться регулярно.

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    КонституциявыходнойВладимир Путин
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    КОММЕНТАРИИ (21)

    гость
    13 фев 2020 в 20:05

    Голосование - это право. Но надеюсь, что сделают обязательным, так как все должны участвовать в жизни страны. Это очень важно и от этого многое зависит. Всей семьей ходим на голосование.

    Виктория Я
    13 фев 2020 в 20:07

    Замечательная новость. 👍

    Фото пользователя
    13 фев 2020 в 20:06

    ИНАЧЕ И БЫТЬ НЕ МОГЛО. ПРАЗДНИК У ЛЮДЕЙ БУДЕТ.