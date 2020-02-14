Руки вверх! В Новосибирске откроется бар Сергея Жукова — автора песни «18 мне уже»

Столичная сеть баров «Руки вверх!» музыканта Сергея Жукова откроет заведение в Новосибирске, в комплексе Blablabar. Уже известна дата первого мероприятия в заведении Жукова, хотя, когда начнёт работать сам Blablabar, пока непонятно.
Пиар-служба лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова объявила о предстоящем открытии одноименного заведения в Новосибирске. Как сказано в сообщении пресс-службы, некое закрытое мероприятие по этому поводу должно пройти уже 23 февраля.
— Сергей (Жуков. — Прим. ред) даст старт работе проекта и впервые зажжет свет на территории комплекса и своего бара, — говорится в сообщении.
Информация о том, что в Новосибирске может открыться бар под этим названием, у НГС была еще осенью прошлого года. Но тогда в компании, которая управляет сетью «Руки вверх! Бар» её опровергли.
Сейчас сотрудник отдела развития, которая представилась как Полина, подтвердила намерения её компании открыть заведение в Новосибирске, уточнив, что бар открывает не партнер франчайзи, а основной владелец сети — столичный ресторатор Павел Чесноков.
Непонятно, правда, когда «Руки вверх! Бар» сможет реально заработать, поскольку сроки открытия самого комплекса Blablabar уже неоднократно переносились.
«Руки вверх! Бар» — совместный проект Чеснокова и Жукова — известного музыканта, автора и исполнителя композиций «18 мне уже», «Он тебя целует» и т. д. В последние годы Сергей довольно активно занимается ресторанным бизнесом. Кроме баров у него есть сеть кондитерских «Любовь и сладости», а также сеть гриль-баров «Папа жарит мясо».
По данным сайта сети, в России сейчас работает пять баров «Руки вверх!» (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Иркутске). Судя по меню, заведение позиционирует себя как демократичное: в московском баре горячее стоит в среднем 400–500 рублей. Будет ли кухня в новосибирском заведении, пока непонятно — в руководстве сети не ответили на дополнительные вопросы, а сама концепция Blablabar предполагает крайне ограниченный набор заведений с едой. Комплекс задуман как «квартал баров».
Бар под брендом Сергея Жукова не первый ресторанный проект, который в Новосибирске делает ставку на знаменитость. Это и Comedy Café (закрылась через несколько месяце после начала работы), и Pomodoro звезды сериала «Универ» (единственная точка работает сейчас на Гусинобродском шоссе). Но самый известный проект в этом жанре — Black Star Burger, лицом которого выступает рэпер Тимоти. Бургерная проработала в Новосибирске меньше года и была закрыта из-за проблем с качеством и недостаточной посещаемостью.