Руки вверх! В Новосибирске откроется бар Сергея Жукова — автора песни «18 мне уже»

Первое мероприятие в баре пройдёт в закрытом режиме 23 февраля Фото: ruki-vverh-bar.ru

Столичная сеть баров «Руки вверх!» музыканта Сергея Жукова откроет заведение в Новосибирске, в комплексе Blablabar. Уже известна дата первого мероприятия в заведении Жукова, хотя, когда начнёт работать сам Blablabar, пока непонятно.

Пиар-служба лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова объявила о предстоящем открытии одноименного заведения в Новосибирске. Как сказано в сообщении пресс-службы, некое закрытое мероприятие по этому поводу должно пройти уже 23 февраля.

— Сергей (Жуков. — Прим. ред) даст старт работе проекта и впервые зажжет свет на территории комплекса и своего бара, — говорится в сообщении.



Информация о том, что в Новосибирске может открыться бар под этим названием, у НГС была еще осенью прошлого года. Но тогда в компании, которая управляет сетью «Руки вверх! Бар» её опровергли.

Сейчас сотрудник отдела развития, которая представилась как Полина, подтвердила намерения её компании открыть заведение в Новосибирске, уточнив, что бар открывает не партнер франчайзи, а основной владелец сети — столичный ресторатор Павел Чесноков.

Непонятно, правда, когда «Руки вверх! Бар» сможет реально заработать, поскольку сроки открытия самого комплекса Blablabar уже неоднократно переносились.

«Руки вверх! Бар» — совместный проект Чеснокова и Жукова — известного музыканта, автора и исполнителя композиций «18 мне уже», «Он тебя целует» и т. д. В последние годы Сергей довольно активно занимается ресторанным бизнесом. Кроме баров у него есть сеть кондитерских «Любовь и сладости», а также сеть гриль-баров «Папа жарит мясо».

По данным сайта сети, в России сейчас работает пять баров «Руки вверх!» (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Иркутске). Судя по меню, заведение позиционирует себя как демократичное: в московском баре горячее стоит в среднем 400–500 рублей. Будет ли кухня в новосибирском заведении, пока непонятно — в руководстве сети не ответили на дополнительные вопросы, а сама концепция Blablabar предполагает крайне ограниченный набор заведений с едой. Комплекс задуман как «квартал баров».