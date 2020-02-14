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Еда

Руки вверх! В Новосибирске откроется бар Сергея Жукова — автора песни «18 мне уже»

Бар знаменитости станет одним из арендаторов комплекса Blablabar

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Первое мероприятие в баре пройдёт в закрытом режиме 23 февраля

Первое мероприятие в баре пройдёт в закрытом режиме 23 февраля

Столичная сеть баров «Руки вверх!» музыканта Сергея Жукова откроет заведение в Новосибирске, в комплексе Blablabar. Уже известна дата первого мероприятия в заведении Жукова, хотя, когда начнёт работать сам Blablabar, пока непонятно.

Пиар-служба лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова объявила о предстоящем открытии одноименного заведения в Новосибирске. Как сказано в сообщении пресс-службы, некое закрытое мероприятие по этому поводу должно пройти уже 23 февраля.

— Сергей (Жуков. — Прим. ред) даст старт работе проекта и впервые зажжет свет на территории комплекса и своего бара, — говорится в сообщении.

Информация о том, что в Новосибирске может открыться бар под этим названием, у НГС была еще осенью прошлого года. Но тогда в компании, которая управляет сетью «Руки вверх! Бар» её опровергли.

Сейчас сотрудник отдела развития, которая представилась как Полина, подтвердила намерения её компании открыть заведение в Новосибирске, уточнив, что бар открывает не партнер франчайзи, а основной владелец сети — столичный ресторатор Павел Чесноков.

Непонятно, правда, когда «Руки вверх! Бар» сможет реально заработать, поскольку сроки открытия самого комплекса Blablabar уже неоднократно переносились.

«Руки вверх! Бар» — совместный проект Чеснокова и Жукова — известного музыканта, автора и исполнителя композиций «18 мне уже», «Он тебя целует» и т. д. В последние годы Сергей довольно активно занимается ресторанным бизнесом. Кроме баров у него есть сеть кондитерских «Любовь и сладости», а также сеть гриль-баров «Папа жарит мясо».

По данным сайта сети, в России сейчас работает пять баров «Руки вверх!» (в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Иркутске). Судя по меню, заведение позиционирует себя как демократичное: в московском баре горячее стоит в среднем 400–500 рублей. Будет ли кухня в новосибирском заведении, пока непонятно — в руководстве сети не ответили на дополнительные вопросы, а сама концепция Blablabar предполагает крайне ограниченный набор заведений с едой. Комплекс задуман как «квартал баров».

Бар под брендом Сергея Жукова не первый ресторанный проект, который в Новосибирске делает ставку на знаменитость. Это и Comedy Café (закрылась через несколько месяце после начала работы), и Pomodoro звезды сериала «Универ» (единственная точка работает сейчас на Гусинобродском шоссе). Но самый известный проект в этом жанре — Black Star Burger, лицом которого выступает рэпер Тимоти. Бургерная проработала в Новосибирске меньше года и была закрыта из-за проблем с качеством и недостаточной посещаемостью.

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Сергей Жуков
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КОММЕНТАРИИ (22)

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14 фев 2020 в 11:18

"И целуй меня везде, 18 мне уже". Где везде? Не понятно.

color
14 фев 2020 в 11:22

Очень хороший певец, обязательно пойду с женой и детьми пивка попить. "Тихо светит луна, ла-ла-ла-ла, там вдали за рекою"

Анонимно из Канады
14 фев 2020 в 11:22

Мне одному не понятно почему все эти музыканты вдруг резко бросаются рестораны открывать? Очень сомневаюсь, что прибыльность ресторана настолько высока, тем более если сам за кухней не следишь. Неужели нет более стабильных и прибыльных бизнес вложений? Или это такой способ развести человека (музыканта) на деньги?