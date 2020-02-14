14 февраля пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 63.60
eur 69.18
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 63.60
eur 69.18

Ведущие

Все новости

Все новости
Развлечения Онлайн-трансляция

Город влюблённых: поздравьте своих любимых на НГС — присылайте фото и признания (обновляем онлайн)

Если вы решили присоединиться к празднованию Дня святого Валентина, то расскажите об этом нам

476
10 Обсудить

Поделиться

Сегодня в Новосибирске влюблёнными будут и коты

Сегодня в Новосибирске влюблёнными будут и коты

Сегодня, 14 февраля, влюблённые отмечают День святого Валентина — НГС в режиме онлайн будет рассказать о новосибирцах, которые решили присоединиться к празднику.

Вы тоже решили провести сегодняшний день в окружении конфет и сердечек? Решили подарить гору валентинок, а может, уже получили признание в ответ? Присылайте нам свои сообщения, а также фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

14 ФевраляДень Святого Валентина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
14 фев 2020 в 08:40

Конечно мало нам 8 марта и 23 февраля.
А продованы молодцы.Ввели культ этого святого Валентина и стригут бабки.
Ну если учесть, что этой фигней в основном страдает молодёжь, то и дешёвые кабаки типа Республики, Шашлыкова, Досок, тоже сделают план.
Ну а для мажоров есть заведения покруче.

14 фев 2020 в 08:40

У нас, у христиан этот праздник летом.... а это не наш праздник. Это праздник продавцов валентинок и всякой чуши

Анонимно из Канады
14 фев 2020 в 08:37

День любви вроде как летом.