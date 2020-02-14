Город влюблённых: поздравьте своих любимых на НГС — присылайте фото и признания (обновляем онлайн)

Сегодня, 14 февраля, влюблённые отмечают День святого Валентина — НГС в режиме онлайн будет рассказать о новосибирцах, которые решили присоединиться к празднику.



Вы тоже решили провести сегодняшний день в окружении конфет и сердечек? Решили подарить гору валентинок, а может, уже получили признание в ответ? Присылайте нам свои сообщения, а также фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 , через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.