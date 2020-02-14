Город влюблённых: поздравьте своих любимых на НГС — присылайте фото и признания (обновляем онлайн)

13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
Мы добавили метку «Смотреть материал», которая ведет на статью, связанную с фото дня или видео дня. Если вы кликните на нее, то попадете на страницу материала. Делайте так чаще!
Если вы решили присоединиться к празднованию Дня святого Валентина, то расскажите об этом нам
Сегодня, 14 февраля, влюблённые отмечают День святого Валентина — НГС в режиме онлайн будет рассказать о новосибирцах, которые решили присоединиться к празднику.
Вы тоже решили провести сегодняшний день в окружении конфет и сердечек? Решили подарить гору валентинок, а может, уже получили признание в ответ? Присылайте нам свои сообщения, а также фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру
Поделиться
Поделиться
Конечно мало нам 8 марта и 23 февраля.
А продованы молодцы.Ввели культ этого святого Валентина и стригут бабки.
Ну если учесть, что этой фигней в основном страдает молодёжь, то и дешёвые кабаки типа Республики, Шашлыкова, Досок, тоже сделают план.
Ну а для мажоров есть заведения покруче.
У нас, у христиан этот праздник летом.... а это не наш праздник. Это праздник продавцов валентинок и всякой чуши
День любви вроде как летом.