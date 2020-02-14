Чиновники назвали новый срок открытия любимой дороги Локтя, которая спасёт Родники от пробок

Мэрия Новосибирска получила необходимое оборудование для монтажа сигнализации на железнодорожном переезде по новой дороге Фадеева — Гребенщикова на Родниках. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования, сама дорога была готова еще в октябре.
— Завершаются работы по монтажу и наладке напольного оборудования сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Совместно с представителями Западно-Сибирской железной дороги приступила к работе комиссия по проверке выполнения первого этапа технических условий железной дороги и приемки объекта в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод автомобильной дороги в эксплуатацию, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Движение по новой дороге, соединяющей улицы Фадеева и Гребенщикова на Родниках, планировали открыть еще 15 октября 2019 года, но были сорваны поставки железнодорожного оборудования для переезда. Поставщик АО «Желдоравтоматизация» смог предоставить необходимую технику только спустя 4 месяца от запланированной даты сдачи объекта. Сейчас власти сообщают, что дорога будет открыта до конца февраля.
Предполагается, что новая дорога Фадеева — Гребенщикова поможет разгрузить улицу Объединения и улучшит ситуацию с пробками в этом микрорайоне. Мэр Анатолий Локоть ранее называл эту дорогу своим «любимым объектом».