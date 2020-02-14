Чиновники назвали новый срок открытия любимой дороги Локтя, которая спасёт Родники от пробок

Мэрия Новосибирска получила необходимое оборудование для монтажа сигнализации на железнодорожном переезде по новой дороге Фадеева — Гребенщикова на Родниках. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования, сама дорога была готова еще в октябре.



— Завершаются работы по монтажу и наладке напольного оборудования сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Совместно с представителями Западно-Сибирской железной дороги приступила к работе комиссия по проверке выполнения первого этапа технических условий железной дороги и приемки объекта в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод автомобильной дороги в эксплуатацию, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.