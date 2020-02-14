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Чиновники назвали новый срок открытия любимой дороги Локтя, которая спасёт Родники от пробок

Власти получили оборудование для ж/д переезда и сейчас монтируют его

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Саму дорогу построили еще осенью

Саму дорогу построили еще осенью

Мэрия Новосибирска получила необходимое оборудование для монтажа сигнализации на железнодорожном переезде по новой дороге Фадеева — Гребенщикова на Родниках. Сейчас идет монтаж и наладка оборудования, сама дорога была готова еще в октябре.

— Завершаются работы по монтажу и наладке напольного оборудования сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Совместно с представителями Западно-Сибирской железной дороги приступила к работе комиссия по проверке выполнения первого этапа технических условий железной дороги и приемки объекта в эксплуатацию. Получено разрешение на ввод автомобильной дороги в эксплуатацию, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 

Движение по новой дороге, соединяющей улицы Фадеева и Гребенщикова на Родниках, планировали открыть еще 15 октября 2019 года, но были сорваны поставки железнодорожного оборудования для переезда. Поставщик АО «Желдоравтоматизация» смог предоставить необходимую технику только спустя 4 месяца от запланированной даты сдачи объекта. Сейчас власти сообщают, что дорога будет открыта до конца февраля. 

Предполагается, что новая дорога Фадеева — Гребенщикова поможет разгрузить улицу Объединения и улучшит ситуацию с пробками в этом микрорайоне. Мэр Анатолий Локоть ранее называл эту дорогу своим «любимым объектом»

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ФадееваРодники
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КОММЕНТАРИИ (51)

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14 фев 2020 в 11:27

Опять мэрия предлагает точечные меры. Может, стоит уже разработать системный план транспортной доступности для подобных микрорайонов, чтобы разгрузить город и дать людям возможность комфортно добираться в любую точку города?

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14 фев 2020 в 11:22

Лучше бы жд убрали.
Сразу минус несколько переездов.

Маргоша
14 фев 2020 в 11:31

Ну тут варианта два: дорогу будут строить долго и мучительно, либо построят быстро, но с косяками и переделками, как это любит мэрия. В любом случае, одной дорогой тут не отделаться