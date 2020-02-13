Автомобилисты должны казне 10 млрд рублей: распространение камер привело к шквальному росту штрафов

По итогам 2019 года ГИБДД России выписала на 14 миллионов штрафов больше, чем в 2018-м. Как сообщают «Известия» со ссылкой на статистику МВД, количество постановлений выросло со 127,8 миллиона до 142,1 миллиона штук.
Такому росту поспособствовало увеличение числа дорожных камер. На начало 2019 года по всей стране насчитывалось чуть менее 11 тысяч стационарных и почти 4 тысячи передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, что на 20% больше результата годичной давности.
— Если же считать с 2017 года, то их число выросло практически в два раза, — говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
Кстати, на долю дорожных камер приходится более 80% от всех выявленных правонарушений. Остальные 20% фиксируются инспекторами ДПС.
Самым частым нарушением по-прежнему является превышение скоростного режима. Также водителей нередко штрафуют за игнорирование дорожных знаков и разметки, проезд на красный, непристегнутый ремень или отсутствие мотоциклетного шлема. Наибольшее количество постановлений выписывалось в Москве и Подмосковье, Свердловской области, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Сколько штрафов ГИБДД вы получили в 2019 году?
Вместе с тем количество не оплаченных вовремя штрафов увеличилось на 8 миллионов и достигло 35 миллионов штук. На текущий момент судебные приставы не могут взыскать с автовладельцев около 10 миллиардов рублей.
— Примерно в половине случаев водители отказываются оплачивать штрафы, поскольку они с ними не согласны, — говорит Сергей Канаев.
В ходе различных проверок в разных регионах России (в том числе при помощи активистов) выяснялось, что камеры устанавливаются с нарушениями и могут неверно определять скорость. Также далеко не везде встречаются таблички «Фотовидеофиксация».
В ближайшем будущем штрафов может стать еще больше. На днях глава московского Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык снова поднял вопрос о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.
Также обсуждается повышение размера штрафов. Даже за минимальное превышение скорости наказание могут увеличить с 500 до 3 тысяч рублей.