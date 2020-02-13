Автомобилисты должны казне 10 млрд рублей: распространение камер привело к шквальному росту штрафов

По итогам 2019 года ГИБДД России выписала на 14 миллионов штрафов больше, чем в 2018-м. Как сообщают «Известия» со ссылкой на статистику МВД, количество постановлений выросло со 127,8 миллиона до 142,1 миллиона штук.



Такому росту поспособствовало увеличение числа дорожных камер. На начало 2019 года по всей стране насчитывалось чуть менее 11 тысяч стационарных и почти 4 тысячи передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД, что на 20% больше результата годичной давности.



— Если же считать с 2017 года, то их число выросло практически в два раза, — говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

