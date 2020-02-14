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У ночного клуба в День всех влюблённых поставят тест-мобиль: узнать свой ВИЧ-статус можно будет допоздна

Тест-мобиль будет работать с 23:00 до двух ночи

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Очередь к тест-мобилю в День борьбы с раком 4 февраля&nbsp;

Очередь к тест-мобилю в День борьбы с раком 4 февраля 

Сегодня, 14 февраля, новосибирцы смогут узнать свой ВИЧ-статус возле ночного клуба «Бункер» (Мусы Джалиля, 11). Тест-мобиль будет работать с 23:00 до 02:00.

В пресс-службе регионального минздрава журналисту НГС пояснили, что и ранее тест-мобили работали по ночам. 

Согласно расписанию на официальном сайте тест-мобиля, в феврале он будет работать ночью — также с 23:00 до 02:00 — ещё в четырёх местах: 20 февраля у вокзала Новосибирск-Главный, 21 февраля у кинотеатра «Победа», 27 февраля у метро «Студенческая» (аптека «Пчёлка») и 28 февраля — Вокзальная магистраль, 16 (Peoples). 

Если вы сегодня ночью также решите проверить свой статус и придёте к тест-мобилю, расскажите нам об этом с места события через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно.

НГС узнал, как фильм Юрия Дудя про ВИЧ, выпущенный 11 февраля, повлиял на работу тест-мобилей в Новосибирске. Ранее НГС показывал, как выглядит новый Центр СПИД в Новосибирске.

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ВИЧтест-мобильночной клуб «Бункер»минздравСПИД
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КОММЕНТАРИИ (23)

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14 фев 2020 в 14:01

Не надо. Это многим омрачит праздничное настроение.

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14 фев 2020 в 14:01

Я уже проверился - у меня всё ок.

Имейте ввиду 😉

14 фев 2020 в 14:01

А тест делать до или после? А, может, вместо?😁