У ночного клуба в День всех влюблённых поставят тест-мобиль: узнать свой ВИЧ-статус можно будет допоздна

Очередь к тест-мобилю в День борьбы с раком 4 февраля

Согласно расписанию на официальном сайте тест-мобиля, в феврале он будет работать ночью — также с 23:00 до 02:00 — ещё в четырёх местах: 20 февраля у вокзала Новосибирск-Главный, 21 февраля у кинотеатра «Победа», 27 февраля у метро «Студенческая» (аптека «Пчёлка») и 28 февраля — Вокзальная магистраль, 16 (Peoples).

В пресс-службе регионального минздрава журналисту НГС пояснили, что и ранее тест-мобили работали по ночам.

Сегодня, 14 февраля, новосибирцы смогут узнать свой ВИЧ-статус возле ночного клуба «Бункер» (Мусы Джалиля, 11). Тест-мобиль будет работать с 23:00 до 02:00.

Если вы сегодня ночью также решите проверить свой статус и придёте к тест-мобилю, расскажите нам об этом с места события через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 , через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно.

НГС узнал, как фильм Юрия Дудя про ВИЧ, выпущенный 11 февраля, повлиял на работу тест-мобилей в Новосибирске. Ранее НГС показывал, как выглядит новый Центр СПИД в Новосибирске.