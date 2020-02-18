18 февраля вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 63.31
eur 68.62
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 63.31
eur 68.62

Все новости

Все новости
Город

Как не попасть на стол хирурга: книга новосибирского врача вышла в российском издательстве

Юрий Абрамов посвятил хирургии 46 лет, его книгу можно купить и в Новосибирске

1 442
4 Обсудить

Поделиться

В магазине книга стоит 600 рублей, на сайте издательства — 500

В магазине книга стоит 600 рублей, на сайте издательства — 500

В книжные магазины «Перемен» привезли книгу советского хирурга Юрия Абрамова «Спасать жизни — моя профессия», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Это сборник воспоминаний хирурга из Новосибирска, который посвятил профессии 46 лет, из которых 33 года преподавал в Новосибирском медицинском институте. ⠀

— Это надежда на то, что появится больше книг в федеральных издательствах о «наших» людях — одно дело, когда биография выходит местечково, другое — когда распространяется широко. Это форма пиара территорий, и самая для нас адекватная, — рассказала корреспонденту НГС директор магазина «Перемен» Анна Яковлева.

Помимо историй из рабочих будней Юрий Абрамова, в этой книге, например, есть советы о том, как не попасть на хирургический стол. 

— В этой книге собраны мои воспоминания о годах работы хирургом. Надеюсь, мне удалось в ней передать всю важность, серьёзность и ответственность нашей профессии. В отличие от других врачей, хирург вторгается в организм больного буквально с помощью ножа (скальпеля). Всякая операция — это огромный риск как для пациента, который отдаёт в руки врача своё здоровье и жизнь, так и для хирурга. Наша профессия совмещает тяжёлый физический труд и колоссальное психологическое напряжение, — говорится в главе от автора книги. 

Практически год назад в Новосибирск привезли американскую книгу об эксперименте сибирских генетиков над лисами.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

книгахирургЮрий Абрамов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

18 фев 2020 в 07:57

Актуальнее, наверное, будет книга с названием: «как не попасть на стол к судмедэксперту»... А лучше, вообще, как не попадать к врачу.

Фото пользователя
18 фев 2020 в 07:56

Он победил, я ухожу... Здесь сложилась ненормальная ситуация. Я не для этого пришла на сайт. До появления этого............. было всё спокойно. НГС не следит за порядком на сайте , а значит потеряет всех интересных комментаторов. Останется серость и заурядность. Пусть удовлетворится своим поступком и дышит свободно. Больше не услышимся....

Фото пользователя
18 фев 2020 в 09:11

Проверка- это всегда хорошо. Можно всех упырей выявить и изгнать. Только на НГС никакой бдительности. Клоны разгуливают, а им пофигу.