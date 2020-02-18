Как не попасть на стол хирурга: книга новосибирского врача вышла в российском издательстве

— Это надежда на то, что появится больше книг в федеральных издательствах о «наших» людях — одно дело, когда биография выходит местечково, другое — когда распространяется широко. Это форма пиара территорий, и самая для нас адекватная, — рассказала корреспонденту НГС директор магазина «Перемен» Анна Яковлева.

В книжные магазины «Перемен» привезли книгу советского хирурга Юрия Абрамова «Спасать жизни — моя профессия», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Это сборник воспоминаний хирурга из Новосибирска, который посвятил профессии 46 лет, из которых 33 года преподавал в Новосибирском медицинском институте. ⠀

Помимо историй из рабочих будней Юрий Абрамова, в этой книге, например, есть советы о том, как не попасть на хирургический стол.

— В этой книге собраны мои воспоминания о годах работы хирургом. Надеюсь, мне удалось в ней передать всю важность, серьёзность и ответственность нашей профессии. В отличие от других врачей, хирург вторгается в организм больного буквально с помощью ножа (скальпеля). Всякая операция — это огромный риск как для пациента, который отдаёт в руки врача своё здоровье и жизнь, так и для хирурга. Наша профессия совмещает тяжёлый физический труд и колоссальное психологическое напряжение, — говорится в главе от автора книги.

Практически год назад в Новосибирск привезли американскую книгу об эксперименте сибирских генетиков над лисами.