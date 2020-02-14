«Гололедица не просто сильная, а очень сильная»: выходные в Новосибирске пройдут без осадков

Погода в Новосибирске в ближайшие выходные будет стабильной и умеренно-морозной

Ночные температуры в регионе составят от 10 до 15 градусов ниже нуля, местами возможны морозы до –20 градусов. Днём стоит ожидать от –4 до –9 градусов мороза. В ближайшие три дня температуры, по словам Ренада Ягудина, будут одинаковыми, а осадки не ожидаются.

Новосибирские синоптики рассказали, какой будет температура в городе до конца этой недели, — сюрпризов, по их словам, от погоды ждать не стоит.

— После таких вот оттепелей, которые были, потом крепкие морозы, у нас сформировалась очень сильная гололедица. И всё внимание служб, конечно, должно быть сосредоточено на этом — гололедица не просто сильная, она очень сильная после таких температурных колебаний, — добавил синоптик.



По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, начиная с пятницы, 14 февраля, по воскресенье, 16 февраля, дневные температуры в городе составят –5 градусов. Ночами возможны колебания, самой холодной будет ночь в предстоящую субботу — температура опустится до 14 градусов мороза.



В прошлые выходные новосибирцы столкнулись с последствиями оттепели — некоторые сугробы растаяли, и город утонул в грязных лужах.