14 февраля пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 63.60
eur 69.18
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 63.60
eur 69.18

Все новости

Все новости
Город

«Гололедица не просто сильная, а очень сильная»: выходные в Новосибирске пройдут без осадков

Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

2 769
16 Обсудить

Поделиться

Погода в Новосибирске в ближайшие выходные будет стабильной и умеренно-морозной

Погода в Новосибирске в ближайшие выходные будет стабильной и умеренно-морозной

Новосибирские синоптики рассказали, какой будет температура в городе до конца этой недели, — сюрпризов, по их словам, от погоды ждать не стоит.

— Морозы ослабели, ситуация достаточно стабильная. Температурный фон я бы назвал умеренно-морозным, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ночные температуры в регионе составят от 10 до 15 градусов ниже нуля, местами возможны морозы до –20 градусов. Днём стоит ожидать от –4 до –9 градусов мороза. В ближайшие три дня температуры, по словам Ренада Ягудина, будут одинаковыми, а осадки не ожидаются.

— После таких вот оттепелей, которые были, потом крепкие морозы, у нас сформировалась очень сильная гололедица. И всё внимание служб, конечно, должно быть сосредоточено на этом — гололедица не просто сильная, она очень сильная после таких температурных колебаний, — добавил синоптик.

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, начиная с пятницы, 14 февраля, по воскресенье, 16 февраля, дневные температуры в городе составят –5 градусов. Ночами возможны колебания, самой холодной будет ночь в предстоящую субботу — температура опустится до 14 градусов мороза.

В прошлые выходные новосибирцы столкнулись с последствиями оттепели — некоторые сугробы растаяли, и город утонул в грязных лужах.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Прогноз погодыморозы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
14 фев 2020 в 07:39

Сейчас столько отсева будет высыпано на тротуары, что если лето будет сухое а сугробы не вывезут, всё будет в пыли и мусоре. Пылесибирск как он есть.

14 фев 2020 в 08:14

Главный Мистер Гололёд у нас в мэрии сидит, нет никакого контроля над территорией, с этим он лучше всех справляется

Фото пользователя
14 фев 2020 в 07:33

На моей Тесле шипованная резина. А если приходится идти по скользкому тротуару, то меня со всех сторон страхует прислуга чтобы не упал.