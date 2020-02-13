«Примерно на 20% больше»: как фильм Юрия Дудя про ВИЧ повлиял на работу тест-мобилей в Новосибирске

На данный момент видео о ВИЧ в России посмотрели почти 8 млн человек

— На самых проходных точках, где тест-мобиль стоит, например, возле метро на площади Ленина, на площади Маркса, традиционно поток достаточно высокий. К сожалению, ни там, ни там автомобиль не стоял вчера и позавчера. Вчера (12 февраля. — Прим. ред. ) он был в Первомайском районе. Это не самая проходная точка. Но и там были люди, которые приходили после кино. Если в процентном соотношении, не знаю, сколько человек, но примерно 20% посетителей — как раз те, кто пришли, посмотрев Дудя, — рассказал представитель «Гуманитарного проекта».

О реакции новосибирцев корреспонденту НГС рассказали в некоммерческой организации «Гуманитарный проект». В тест-мобилях делают экспресс-анализ на ВИЧ.

В Новосибирске выросло число желающих посетить тест-мобили — на это повлиял выход фильма Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России.

В организации добавили, что в Новосибирске проект по тестированию доступен уже довольно давно.



— Наверное, какого-то значительного прироста посетителей, особенно в Первомайском районе, было бы странно ожидать, потому что это (Тест-мобили. — Прим. ред.) и так довольно посещаемое место. Работа по просвещению новосибирцев относительно ВИЧ, вопросов жизни с ВИЧ, важности знания своего статуса идёт долго, — пояснили в «Гуманитарном проекте».



14 февраля пройти экспресс-тестирование можно будет в творческом пространстве «Арт Ель» на улице Романова, 23 с 14:00 до 19:00.



Фильм Юрия Дудя вышел в этот вторник, 11 февраля, на его YouTube-канале. В съёмках приняли участие и новосибирцы — журналист «Тайги.Инфо» Рита Логинова и её молодой человек Сергей Ульянов, рассказавший о том, как обнаружил у себя ВИЧ 13 лет назад.

В прошлом году стало известно, что Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. Эксперт объяснил НГС, почему ВИЧ-инфицированных регионе становится всё больше.

