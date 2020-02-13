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Здоровье

«Примерно на 20% больше»: как фильм Юрия Дудя про ВИЧ повлиял на работу тест-мобилей в Новосибирске

После просмотра видео некоторые горожане решили пройти экспресс-тестирование

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На данный момент видео о ВИЧ в России посмотрели почти 8 млн человек

На данный момент видео о ВИЧ в России посмотрели почти 8 млн человек

В Новосибирске выросло число желающих посетить тест-мобили — на это повлиял выход фильма Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России.

О реакции новосибирцев корреспонденту НГС рассказали в некоммерческой организации «Гуманитарный проект». В тест-мобилях делают экспресс-анализ на ВИЧ.

— На самых проходных точках, где тест-мобиль стоит, например, возле метро на площади Ленина, на площади Маркса, традиционно поток достаточно высокий. К сожалению, ни там, ни там автомобиль не стоял вчера и позавчера. Вчера (12 февраля. — Прим. ред.) он был в Первомайском районе. Это не самая проходная точка. Но и там были люди, которые приходили после кино. Если в процентном соотношении, не знаю, сколько человек, но примерно 20% посетителей — как раз те, кто пришли, посмотрев Дудя, — рассказал представитель «Гуманитарного проекта».

В организации добавили, что в Новосибирске проект по тестированию доступен уже довольно давно.

— Наверное, какого-то значительного прироста посетителей, особенно в Первомайском районе, было бы странно ожидать, потому что это (Тест-мобили. — Прим. ред.) и так довольно посещаемое место. Работа по просвещению новосибирцев относительно ВИЧ, вопросов жизни с ВИЧ, важности знания своего статуса идёт долго, — пояснили в «Гуманитарном проекте».

14 февраля пройти экспресс-тестирование можно будет в творческом пространстве «Арт Ель» на улице Романова, 23 с 14:00 до 19:00.

Фильм Юрия Дудя вышел в этот вторник, 11 февраля, на его YouTube-канале. В съёмках приняли участие и новосибирцы — журналист «Тайги.Инфо» Рита Логинова и её молодой человек Сергей Ульянов, рассказавший о том, как обнаружил у себя ВИЧ 13 лет назад.

В прошлом году стало известно, что Новосибирская область попала в число 13 регионов, в которых ВИЧ заразились более 1% жителей. Эксперт объяснил НГС, почему ВИЧ-инфицированных регионе становится всё больше.

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ВИЧ и СПИДтест-моЮрий Дудь
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КОММЕНТАРИИ (19)

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13 фев 2020 в 18:26

Мужчины запомните всегда предохраняйтесь с РСП всегда... Не зависимо какой режим у вас с ней даже на демке...

13 фев 2020 в 18:48

Посмотрел этот фильмец, правда перематывая - что там будет нового-то. Не в восторге от самого Дудя, какой-то он... как один человек на просторах "ютуба" его назвал "восторженный хам". Скользкий, из "навольнят", взгляд холодный, такие младенцев в огонь кидают не думая.

Белка №1
13 фев 2020 в 18:29

Я выбираю безопасную мастурбацию