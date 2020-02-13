От Нового Уренгоя до Пхукета: эксперты рассказали, куда улетают новосибирцы на 14 февраля

— В период с 14 по 17 февраля в этом году среди внутренних авианаправлений лидируют Москва, Петербург и Новый Уренгой. Из зарубежных маршрутов пассажиры предпочли Бангкок, Пхукет и Тбилиси. Особенно спрос вырос на перелёты на Пхукет (+300%, то есть количество бронирований авиабилетов выросло в три раза), в Петербург (+218%) и Бангкок (+128%). По остальным направлениям рост составил от 40 до 70%, — отметил PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Эксперты Aviasales рассказали журналисту НГС, куда улетают новосибирцы на 14 февраля: по некоторым направлениям спрос увеличился в три раза.

В среднем, по данным сервиса, билеты в Москву, Петербург, Новый Уренгой, Сочи, Красноярск, Иркутск и Екатеринбург новосибирцы покупали за 11 тысяч рублей.

— Перелёты за рубеж обошлись, конечно, дороже. Так, в Бангкок средний чек составил 26 тысяч рублей, на Пхукет — 34 тысячи, а в Тбилиси — 14 тысяч, — добавил Дзенис.

Ранее НГС писал о том, как в течение семи месяцев новосибирцы добираются в Грузию после отмены прямых рейсов.