В деле о загадочной смерти постояльца бердского пансионата нашлась подозреваемая — рассказываем, кто она

Мужчине было 77 лет. В пансионате он успел пожить всего несколько месяцев

Краткая хронология дела. 77-летний пенсионер попал в пансионат в сентябре 2018 года, а через месяц оказался в больнице, после чего умер. На возбуждении уголовного дела по этой смерти настояла дочь погибшего, которая даже объявила награду в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет, что случилось с её отцом.

— 12 февраля нас, потерпевшую сторону, следователь уведомил об окончании следственных действий. И нам стало известно, что обвинение предъявлено дежурной медсестре пансионата, где находился дедушка. Её обвиняют по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Женщина, обнаружив дедушку с телесными повреждениями, якобы не приняла мер по оказанию срочной медицинской помощи: не вызвала скорую и не уведомила заведующую отделения, — рассказал адвокат.

Семья погибшего пенсионера, по словам Игоря Штанга, не согласна с обвинением. Они считают, что тут необходимо говорить о статье 125 УК РФ «Оставление человека в опасности». По независимому заключению специалистов РНИМУ имени Пирогова, добавил адвокат, особенности повреждений на теле пенсионера указывают на то, что он выпал из окна, но следствие этот момент во внимание не взяло.



— По этому поводу мы направили жалобу в центральный аппарат Следственного комитета. Также, по нашему мнению, без внимания остался вопрос оценки действий должностных лиц данного пансионата в части соблюдения мер безопасности граждан, которые получают там социальную помощь. Мы считаем, что ключевая роль тут должна быть не у медсестры. Фактически её сделали крайней, — сообщил Игорь Штанг.

