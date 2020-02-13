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Дороги и транспорт

В мэрии рассказали, когда уберут последствия оттепели Октябрьского моста

В начале недели горожане жаловались на то, что дорога стала неровной после оттепели

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Из-за неровностей на Октябрьском мосту собираются пробки

Из-за неровностей на Октябрьском мосту собираются пробки

Мэрия Новосибирска рассказала, когда дорожное покрытие на Октябрьском мосту приведут в порядок. 

Ранее горожане жаловались на то, что из-за застывших колдобин и бугров, а также ремонта ездить по мосту очень неудобно.

— Сегодня, 13 февраля, пройдет грейдер для окончательной очистки дорожного полотна от наледей, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Кроме того, в департаменте рассказали, что на Октябрьском мосту реконструировали ливневую канализацию. Сегодня, 13 февраля, работы по прокладке закончены. 

Реконструкция канализации нужна для того, чтобы обеспечить транспортную доступность к новой ледовой арене. Работы выполняла компания «Сибстройпроект», однако ремонт дорожного полотна в её обязанности не входит.

— Просадки дорожного полотна в створе проектируемого пешеходного перехода под дамбой Октябрьского моста, возникшие вследствие внезапно прошедшего снегопада 09.02.2020, будут ликвидированы по временной схеме с использованием «холодного асфальта» до 17.02.2020. С началом положительных температур, ориентировочно конец апреля – начало мая 2020 года, в этом месте будет уложено постоянное асфальтобетонное покрытие, — добавили в департаменте.

Также на участке делают текущий ремонт по всей ширине проезжей части. Недостатки покрытия устраняет МКУ «ДЭУ № 1». Для этого используют холодный асфальт и метод локальной термогенерации.

То, как выглядело покрытие Октябрьского моста после оттепели, мы показывали в нашем фоторепортаже.

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Октябрьский мостремонт дорогЛивневая канализация
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КОММЕНТАРИИ (20)

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13 фев 2020 в 15:51

Работают люди в меру сил и возможностей. Что вам ещё нужно, несмыслы...?
Про влияние климата на дорожное полотно я уже вам десять внятно объясняла.....

Киберспортсмен
13 фев 2020 в 15:50

Мэрия только платные парковки здорово умеет открывать, а как что-то сделать для автомобилистов, тянут до последнего. Некоторые дороги уже непроезжие в городе, такая колея

Фото пользователя
13 фев 2020 в 15:44

Будем ждать. Некуда нам торопиться.