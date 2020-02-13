В мэрии рассказали, когда уберут последствия оттепели Октябрьского моста

Мэрия Новосибирска рассказала, когда дорожное покрытие на Октябрьском мосту приведут в порядок.

Ранее горожане жаловались на то, что из-за застывших колдобин и бугров, а также ремонта ездить по мосту очень неудобно.



— Сегодня, 13 февраля, пройдет грейдер для окончательной очистки дорожного полотна от наледей, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Кроме того, в департаменте рассказали, что на Октябрьском мосту реконструировали ливневую канализацию. Сегодня, 13 февраля, работы по прокладке закончены.