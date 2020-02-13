В мэрии рассказали, когда уберут последствия оттепели Октябрьского моста

Мэрия Новосибирска рассказала, когда дорожное покрытие на Октябрьском мосту приведут в порядок.
Ранее горожане жаловались на то, что из-за застывших колдобин и бугров, а также ремонта ездить по мосту очень неудобно.
— Сегодня, 13 февраля, пройдет грейдер для окончательной очистки дорожного полотна от наледей, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Кроме того, в департаменте рассказали, что на Октябрьском мосту реконструировали ливневую канализацию. Сегодня, 13 февраля, работы по прокладке закончены.
Реконструкция канализации нужна для того, чтобы обеспечить транспортную доступность к новой ледовой арене. Работы выполняла компания «Сибстройпроект», однако ремонт дорожного полотна в её обязанности не входит.
— Просадки дорожного полотна в створе проектируемого пешеходного перехода под дамбой Октябрьского моста, возникшие вследствие внезапно прошедшего снегопада 09.02.2020, будут ликвидированы по временной схеме с использованием «холодного асфальта» до 17.02.2020. С началом положительных температур, ориентировочно конец апреля – начало мая 2020 года, в этом месте будет уложено постоянное асфальтобетонное покрытие, — добавили в департаменте.
Также на участке делают текущий ремонт по всей ширине проезжей части. Недостатки покрытия устраняет МКУ «ДЭУ
То, как выглядело покрытие Октябрьского моста после оттепели, мы показывали в нашем фоторепортаже.