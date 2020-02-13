Полицейский сливал похоронным конторам адреса умерших — и получал по 10 тысяч за каждый факт

40-летнего участкового уполномоченного полиции отдела
По данным следствия, полицейский договорился с 36-летним предпринимателем в сфере похоронных услуг о передаче персональных данных лиц, умерших в Дзержинском районе, и данных их родственников.
— В случае дальнейшего заключения с родственниками умершего договора на оказание услуг по подготовке и захоронению тела сотрудник полиции будет получать взятку в сумме 10 тысяч рублей за каждый факт предоставления информации, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
Следователям известно о двух эпизодах передачи информации. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», предприниматель обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».
В ведомстве уточнили, что оба подозреваемых сейчас задержаны.
Это уже не первый случай, когда работники правоохранительных органов подозреваются в продаже сведений об умерших похоронным агентствам. Бывший лейтенант полиции получил большой штраф за информацию о погибшем мигранте-китайце, а родственников тяжелобольных новосибирцев иногда буквально донимают звонками похоронные агенты.