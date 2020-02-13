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Криминал

Полицейский сливал похоронным конторам адреса умерших — и получал по 10 тысяч за каждый факт

Сейчас участкового обвиняют в получении взятки

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Полицейский задержан по подозрению в даче взятки

Полицейский задержан по подозрению в даче взятки

40-летнего участкового уполномоченного полиции отдела № 5 «Дзержинский» подозревают в получении взятки от сотрудника ритуального агентства за сведения о смерти двух человек. 

По данным следствия, полицейский договорился с 36-летним предпринимателем в сфере похоронных услуг о передаче персональных данных лиц, умерших в Дзержинском районе, и данных их родственников. 

— В случае дальнейшего заключения с родственниками умершего договора на оказание услуг по подготовке и захоронению тела сотрудник полиции будет получать взятку в сумме 10 тысяч рублей за каждый факт предоставления информации, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО. 

Следователям известно о двух эпизодах передачи информации. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», предприниматель обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». 

В ведомстве уточнили, что оба подозреваемых сейчас задержаны. 

Это уже не первый случай, когда работники правоохранительных органов подозреваются в продаже сведений об умерших похоронным агентствам. Бывший лейтенант полиции получил большой штраф за информацию о погибшем мигранте-китайце, а родственников тяжелобольных новосибирцев иногда буквально донимают звонками похоронные агенты.

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полицейскийвзятка
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КОММЕНТАРИИ (72)

Гость
13 фев 2020 в 14:23

нет тут никакой взятки, ну и что такого сказал, любой может сказать

Гость
13 фев 2020 в 14:24

То что идёт слив, это 100% !
Я похоронил отца и мать.
И в обоих случаях после звонка, не важно куда- скорая, полиция, похоронный агент появлялся почти мгновенно.
Вот только похоже вычисляют их избранно.
Р.S- я думаю, что многие, кто хоронил близких сталкивались с таким.
Этот бизнес жесток- не многие в такие моменты, могут отказаться от навязываемых услуг.Вот и пользуются агенства этим.

Фото пользователя
13 фев 2020 в 14:26

Вот же паразит.Кто его так воспитал?😞