Полицейский сливал похоронным конторам адреса умерших — и получал по 10 тысяч за каждый факт

40-летнего участкового уполномоченного полиции отдела № 5 «Дзержинский» подозревают в получении взятки от сотрудника ритуального агентства за сведения о смерти двух человек.



По данным следствия, полицейский договорился с 36-летним предпринимателем в сфере похоронных услуг о передаче персональных данных лиц, умерших в Дзержинском районе, и данных их родственников.

— В случае дальнейшего заключения с родственниками умершего договора на оказание услуг по подготовке и захоронению тела сотрудник полиции будет получать взятку в сумме 10 тысяч рублей за каждый факт предоставления информации, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.

