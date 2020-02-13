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Поменяют спустя 53 года: мэрия получила десять заявок на исправление ошибок на Монументе Славы

Также в сквере Славы обновят Аллею оружия, Аллею героев и 18-ти метровый меч

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Сейчас поступило 10 заявок с просьбой исправить ошибку в написании фамилий на Монументе Славы

Сейчас поступило 10 заявок с просьбой исправить ошибку в написании фамилий на Монументе Славы

13 февраля на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в фамилиях героев Великой Отечественной войны, указанных на Монументе Славы, исправят ошибки.

— В связи с празднованием мы совсем скоро продолжим работы по реконструкции Монумента Славы. Все задачи, которые стояли в рамках федерального проекта по созданию комфортной среды, в прошлом году были выполнены. Просто в ходе работ выяснились некоторые нюансы, которые были не учтены в проекте. Но это надо сделать, на наш взгляд, чтобы привести монумент в соответствующее состояние, — объяснил Анатолий Локоть.

Кроме этого, в сквере Славы обновят Аллею оружия и Аллею героев, а также 18-метровый меч и стену с фамилиями.

— Наряду с этим проводится и начинается такая акция, впервые за время существования нашего монумента, как внесение поправок в написание фамилий. Хочу напомнить, что на пилонах монумента в 1967 году было расположено 30 тысяч 266 фамилий. Вкрались ошибки в написание некоторых фамилий. Поэтому на сегодняшний день есть 10 заявок от родственников с тем, чтобы поправить. И мы намерены это сделать, — рассказал мэр.

Исправлять ошибки на монументе будет «Горзеленхоз», когда в городе потеплеет. Если вы хотите написать заявку на то, чтобы в фамилии вашего родственника исправили опечатку, то сообщите об этом по телефону 228–75–52 или в Музей Новосибирска на улице Чаплыгина, 2, предложил мэр.

— Мы не имеем возможности располагать на монументе новые фамилии. Тем не менее, предложения такие есть, и мы их принимаем. Мы намерены эти фамилии учесть в интерактивном варианте нашего монумента. […] Там будут уже фамилии расположены на пилонах, и те дополнительные предложения, которые будут сделаны, после соответствующей проверки по архивам нашими музейными работниками будут внесены вот в этот монумент.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирске провели реконструкцию Монумента Славы, на которую потратили 200 млн рублей. Когда работы закончились, мы подготовили фоторепортаж. Работы в нём продолжатся и в этом году.

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Монумент СлавыреконструкцияВеликая Отечестванная война
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КОММЕНТАРИИ (6)

Аноним
13 фев 2020 в 14:06

Самое время полировать 18-метровый меч - ведь все животрепещущие темы в городе уже закрыты, деньги девать некуда. На уборку снега 40 миллионов не хватает, а на это уже 200 миллионов ухлопали, и "работы продолжаются".

ульян
13 фев 2020 в 14:05

То,что Локоть с Терешковой сделали с Монументом им не простят никогда. Просто сейчас не время.

Гость
13 фев 2020 в 14:14

Локоть, только не подпускай туда Терешкову и Кехмана.
Ладно там у Оперного, но если ещё и меч будет на ,,ракету,, похож.......