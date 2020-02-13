Мэр Новосибирска запретил поднимать цены на медицинские маски

Сегодня, 13 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что поручил не завышать цены на медицинские маски в аптеках.

— Мы приняли меры для того, чтобы во всех аптеках аптечной муниципальной сети были маски. Более того, мной подано распоряжение, чтобы ни в коем случае цены на эти марлевые повязки, они не повышались. И спекулятивного этого взлёта в муниципальной сети мы не допустим. Это очень хороший рычаг воздействия в целом на рынок, поэтому другие тоже за этим следят, — об этом мэр рассказал на встрече с журналистами.