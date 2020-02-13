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Здоровье

Мэр Новосибирска запретил поднимать цены на медицинские маски

Его распоряжение касается муниципальных аптек

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Впервые в этом сезоне ажиотаж на маски появился после сообщений о коронавирусе&nbsp;

Впервые в этом сезоне ажиотаж на маски появился после сообщений о коронавирусе 

Сегодня, 13 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что поручил не завышать цены на медицинские маски в аптеках.

— Мы приняли меры для того, чтобы во всех аптеках аптечной муниципальной сети были маски. Более того, мной подано распоряжение, чтобы ни в коем случае цены на эти марлевые повязки, они не повышались. И спекулятивного этого взлёта в муниципальной сети мы не допустим. Это очень хороший рычаг воздействия в целом на рынок, поэтому другие тоже за этим следят, — об этом мэр рассказал на встрече с журналистами.

По информации мэра, случаи заболевания гриппом есть, но заболеваемость ниже уровня эпидемиологического порога. Основной части заболевших ставят диагноз ОРВИ. 

— Опасности распространения гриппа нет. Тем более случаев заболевания этим китайским вариантом — коронавирусом, ни одного случая не было. Как докладывают, необходимые меры приняты, риски здесь минимальны, — добавил мэр.

В конце января в новосибирских аптеках отмечался дефицит медицинских масок — ажиотаж был связан с сообщениями о коронавирусе. А в начале февраля на Avito появились десятки объявлений о продаже медицинских масок.

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гриппзащитные маски
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КОММЕНТАРИИ (32)

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13 фев 2020 в 13:22

О! Вот это волевой шаг!

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13 фев 2020 в 13:22

Да пусть поднимают... Почему бы на дурачье не поднять денег...

Фывап
13 фев 2020 в 13:20

Ну я понимаю если бы он запретил наживаться на страданиях людей. Но зачем запрещать наживаться на идиотизме?