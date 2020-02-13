«Прошёл три войны». Стало известно, кто пострадал в дорожном конфликте на Добролюбова — мужчина в реанимации

Раненый мужчина — полковник МВД в отставке, участник Афганской и Чеченских войн, писатель Фото: кадр из видео очевидцев; Facebook (Вячеслав Клепиков)

В дорожном конфликте на Добролюбова, который произошел 11 февраля, пострадал новосибирский писатель Вячеслав Клепиков. По словам очевидцев, Вячеслав и еще один водитель не поделили дорогу в пробке. Мужчина получил ножевое ранение, сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации. — Он уникальный человек, спокойный, уравновешенный, оружие с собой не таскает. Интересный как личность. Ещё и писатель — у него две или три книги уже вышли, — рассказал Евстафий, друг Вячеслава.

По его словам, Вячеслав Клепиков находится в критическом состоянии — у него большая кровопотеря, сейчас он на искусственной вентиляции лёгких. Врачи ввели его в искусственную кому, но на данный момент Вячеслав уже пришёл в себя.



— Ездит он очень аккуратно. Я даже, бывает, говорю ему: «Что так медленно едем?», а он мне: «Я уже перестал быстро ездить, всё, у меня внучка родилась». В общем, он человек целенаправленный, последовательный, прошёл очень многое, чего ему дергаться? — поделился воспоминаниями Евстафий.

Как добавил другой приятель пострадавшего Марк Карафинка, Вячеслав прошёл три войны — одну в Афганистане и две чеченские кампании в качестве офицера СОБРа. Мужчина, который напал на него в пробке, использовал охотничий нож. В пресс-службе ГУ МВД по НСО уточнили, что второй участник конфликта был задержан на месте и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сейчас он находится под обязательством о явке.

— В настоящее время проводится проверка. И сейчас ещё устанавливается, кто здесь прав, а кто виноват в данном конфликте, — пояснили в ведомстве. — Мы пока не можем говорить, кто из них подозреваемый, а кто потерпевший.

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