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«Прошёл три войны». Стало известно, кто пострадал в дорожном конфликте на Добролюбова — мужчина в реанимации

Водители повздорили в пробке. Один сейчас в больнице, а второй на свободе, его даже не задержали

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Раненый мужчина — полковник МВД в отставке, участник Афганской и Чеченских войн, писатель

Раненый мужчина — полковник МВД в отставке, участник Афганской и Чеченских войн, писатель

В дорожном конфликте на Добролюбова, который произошел 11 февраля, пострадал новосибирский писатель Вячеслав Клепиков. По словам очевидцев, Вячеслав и еще один водитель не поделили дорогу в пробке. Мужчина получил ножевое ранение, сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

— Он уникальный человек, спокойный, уравновешенный, оружие с собой не таскает. Интересный как личность. Ещё и писатель — у него две или три книги уже вышли, — рассказал Евстафий, друг Вячеслава.

По его словам, Вячеслав Клепиков находится в критическом состоянии — у него большая кровопотеря, сейчас он на искусственной вентиляции лёгких. Врачи ввели его в искусственную кому, но на данный момент Вячеслав уже пришёл в себя.

— Ездит он очень аккуратно. Я даже, бывает, говорю ему: «Что так медленно едем?», а он мне: «Я уже перестал быстро ездить, всё, у меня внучка родилась». В общем, он человек целенаправленный, последовательный, прошёл очень многое, чего ему дергаться? — поделился воспоминаниями Евстафий.

Как добавил другой приятель пострадавшего Марк Карафинка, Вячеслав прошёл три войны — одну в Афганистане и две чеченские кампании в качестве офицера СОБРа. Мужчина, который напал на него в пробке, использовал охотничий нож.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО уточнили, что второй участник конфликта был задержан на месте и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Сейчас он находится под обязательством о явке.

— В настоящее время проводится проверка. И сейчас ещё устанавливается, кто здесь прав, а кто виноват в данном конфликте, — пояснили в ведомстве. — Мы пока не можем говорить, кто из них подозреваемый, а кто потерпевший.

Вам что-либо известно о втором участнике конфликта? Присылайте нам свои сообщения, а также фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Накануне в Коченёвском районе Новосибирской области водитель ударил сотрудника ДПС ножом в голову — перед этим мужчина пытался сбежать от автоинспекторов.

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конфликтножевое ранение
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КОММЕНТАРИИ (102)

13 фев 2020 в 12:58

"Мы пока не можем говорить, кто из них подозреваемый, а кто потерпевший." - это дословная цитата?
Т.е. возможен вариант, что потерпевшим признают того, кто пытался зарезать безоружного пожилого человека? Допускается и такое развитие событий?

13 фев 2020 в 12:55

Тот кто нанес убийственные раны, почему на свободе? Ему надо яйца отрезать и зубы выбить, и посадить в тюрьму животное.

13 фев 2020 в 12:57

Судя по тому что ударивший ножом на свободе, он не бывший, а действующий "силовик"?
Или родственник чей-то?
тема не раскрыта.