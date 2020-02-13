На Северном обходе «Мазда» врезалась в грузовик: женщина погибла, ребёнок в больнице

Авария произошла в 8 утра на Северном объезде

Утром в этот четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП.



Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, в аварии погибла женщина-водитель, которая двигалась на автомобиле «Мазда МПВ» со стороны Болотного в направлении Новосибирска.



— На 63-м километре при неустановленных обстоятельствах она совершила столкновение с грузовым автомобилем «Урал» под управлением 33-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении, — уточнили в ГИБДД.

