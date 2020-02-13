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Происшествия

На Северном обходе «Мазда» врезалась в грузовик: женщина погибла, ребёнок в больнице

ДТП произошло в Мошковском районе

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Авария произошла в 8 утра на Северном объезде

Авария произошла в 8 утра на Северном объезде

Утром в этот четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. 

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, в аварии погибла женщина-водитель, которая двигалась на автомобиле «Мазда МПВ» со стороны Болотного в направлении Новосибирска.

— На 63-м километре при неустановленных обстоятельствах она совершила столкновение с грузовым автомобилем «Урал» под управлением 33-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении, — уточнили в ГИБДД.

В результате аварии в больницу был доставлен пассажир «Мазды» — малолетний ребёнок, которому на вид 2-3 года.

Возраст погибшей женщины пока не установлен.

В первые выходные февраля на проезде Энергетиков произошло тройное ДТП, в результате которого погибла девушка-водитель, зажатая в салоне «Тойоты Короллы». Очевидец происшествия рассказал НГС, как пытался спасти её до приезда медиков.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, вам известны личности погибшей и пострадавших, то свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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ДТПсмерть
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КОММЕНТАРИИ (9)

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13 фев 2020 в 11:01

Когда уже у нас будут нормальные дороги с разделителями? Хотя бы между областными центрами?

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13 фев 2020 в 11:02

Сколько раз говорил не трепитесь не выделывайтесь на трассе...

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13 фев 2020 в 11:01

Решила что она женщина и ей должны уступать везде, даже на встречке