На Северном обходе «Мазда» врезалась в грузовик: женщина погибла, ребёнок в больнице

Утром в этот четверг, 13 февраля, на автодороге «Северный обход» в Мошковском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, в аварии погибла женщина-водитель, которая двигалась на автомобиле «Мазда МПВ» со стороны Болотного в направлении Новосибирска.
— На 63-м километре при неустановленных обстоятельствах она совершила столкновение с грузовым автомобилем «Урал» под управлением 33-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении, — уточнили в ГИБДД.
В результате аварии в больницу был доставлен пассажир «Мазды» — малолетний ребёнок, которому на вид 2-3 года.
Возраст погибшей женщины пока не установлен.
В первые выходные февраля на проезде Энергетиков произошло тройное ДТП, в результате которого погибла девушка-водитель, зажатая в салоне «Тойоты Короллы». Очевидец происшествия рассказал НГС, как пытался спасти её до приезда медиков.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, вам известны личности погибшей и пострадавших, то свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).