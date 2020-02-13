Снос гимназии в Академгородке: в мэрии назвали школы, по которым разделят тысячу учеников

Власти Новосибирска назвали школы, в которые отправят учеников гимназии
В департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что после окончания этого учебного года здание гимназии
Учеников переведут в другие школы Советского района.
— На время строительных работ для учащихся гимназии
Здание гимназии построили в 1958 году. Оно рассчитано на 550 мест, однако сейчас там учатся более 1040 детей. Из-за этого принимать новых учеников практически невозможно.
Для нового здания уже готов проект, над которым работала компания «ПроектАН». В школе будет переменная этажность от 2 до 4 этажей, она рассчитана на 1100 учеников.
В марте–апреле начнутся конкурсные процедуры на снос здания и строительство нового. Сметная стоимость работ — 1 млрд 31 млн рублей. 300 млн выделят из регионального бюджета на 2020 год. В дальнейшем на работы будут тратить деньги из городского, областного и федерального бюджетов. Строительство планируют закончить в 2021 году.
Ранее НГС делал репортаж из гимназии
Недавно в Советском районе прошли обсуждения генплана. На них рассказали, что в Академгородке планируют построить ещё одну железнодорожную станцию. Разговор граждан с архитектором и инспекторами происходил так бурно, что на слушания даже вызвали полицию.