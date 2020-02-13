Снос гимназии в Академгородке: в мэрии назвали школы, по которым разделят тысячу учеников

Сейчас в здании учится в два раза больше учеников, чем запланировано

— На время строительных работ для учащихся гимназии № 3 учебный процесс планируется организовать в близлежащих учреждениях образования: МБОУ ВСШ № 35 по адресу ул. Лыкова, 4, МБОУ СОШ № 162 по адресу ул. Жемчужная, 16, МБОУ «Гимназии № 5 » по адресу ул. Академическая, 9, — рассказали в департаменте.

В департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС сообщили, что после окончания этого учебного года здание гимназии № 3 на ул. Детский проезд, 10 начнут сносить.

Власти Новосибирска назвали школы, в которые отправят учеников гимназии № 3 , из-за того что здание снесут и начнут отстраивать заново.

Здание гимназии построили в 1958 году. Оно рассчитано на 550 мест, однако сейчас там учатся более 1040 детей. Из-за этого принимать новых учеников практически невозможно.



Для нового здания уже готов проект, над которым работала компания «ПроектАН». В школе будет переменная этажность от 2 до 4 этажей, она рассчитана на 1100 учеников.



В марте–апреле начнутся конкурсные процедуры на снос здания и строительство нового. Сметная стоимость работ — 1 млрд 31 млн рублей. 300 млн выделят из регионального бюджета на 2020 год. В дальнейшем на работы будут тратить деньги из городского, областного и федерального бюджетов. Строительство планируют закончить в 2021 году.



Ранее НГС делал репортаж из гимназии № 3 . Из-за огромного наплыва школьников педагоги вынуждены разделять кабинеты, ютиться в маленькой учительской и проводить уроки в столовой, где несколько минут назад обедали первоклашки, а спустя полчаса придут старшеклассники, чтобы репетировать танцы.

Недавно в Советском районе прошли обсуждения генплана. На них рассказали, что в Академгородке планируют построить ещё одну железнодорожную станцию. Разговор граждан с архитектором и инспекторами происходил так бурно, что на слушания даже вызвали полицию.