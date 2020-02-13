13 февраля четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 7/10
usd 63.05
eur 68.78
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 7/10
usd 63.05
eur 68.78

Все новости

Все новости
Работа

«Должны получать больше»: что думают новосибирцы о зарплатах коллег

Большинство опрошенных горожан знают, сколько зарабатывают их сослуживцы

159
Обсудить

Поделиться

Больше половины новосибирцев знают, сколько платят их коллегам

Больше половины новосибирцев знают, сколько платят их коллегам

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 980 жителей Новосибирска и выяснил, насколько они осведомлены о зарплатах коллег и что думают об этих суммах.

22% горожан знают о том, сколько зарабатывают сослуживцы, из-за особенностей своей работы. Ещё 10% сообщили, что в их компаниях эту информацию не скрывают. 47% новосибирцев в курсе заработков некоторых сотрудников, и 21% респондентов ничего не знают о доходах коллег.

Половина опрошенных считает, что их сослуживцы должны получать больше. 32% думает, что коллеги зарабатывают столько, сколько нужно, а 18% полагают, что другим сотрудникам стоит платить меньше.

При этом новосибирцы меньше осведомлены о зарплатах своих руководителей: только 30% опрошенных знают, сколько получают их начальники. Больше половины считают этот размер зарплаты справедливым. При этом 26% думают, что руководители получают недостаточно, ведь на них лежит большая ответственность. 19% считают, что зарплата начальников завышена.

51% опрошенных новосибирцев считают свою зарплату справедливой. 42% респондентов спокойно рассказывают о ней коллегам, а 58% думают, что это личные данные, которые не стоит разглашать.

Ранее «Зарплата.ру» выяснила, как новосибирцы отдыхают во время работы, и как к этому относится их начальство.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зарплатаопросколлеги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!