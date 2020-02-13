«Должны получать больше»: что думают новосибирцы о зарплатах коллег

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 980 жителей Новосибирска и выяснил, насколько они осведомлены о зарплатах коллег и что думают об этих суммах.
22% горожан знают о том, сколько зарабатывают сослуживцы, из-за особенностей своей работы. Ещё 10% сообщили, что в их компаниях эту информацию не скрывают. 47% новосибирцев в курсе заработков некоторых сотрудников, и 21% респондентов ничего не знают о доходах коллег.
Половина опрошенных считает, что их сослуживцы должны получать больше. 32% думает, что коллеги зарабатывают столько, сколько нужно, а 18% полагают, что другим сотрудникам стоит платить меньше.
При этом новосибирцы меньше осведомлены о зарплатах своих руководителей: только 30% опрошенных знают, сколько получают их начальники. Больше половины считают этот размер зарплаты справедливым. При этом 26% думают, что руководители получают недостаточно, ведь на них лежит большая ответственность. 19% считают, что зарплата начальников завышена.
51% опрошенных новосибирцев считают свою зарплату справедливой. 42% респондентов спокойно рассказывают о ней коллегам, а 58% думают, что это личные данные, которые не стоит разглашать.
Ранее «Зарплата.ру» выяснила, как новосибирцы отдыхают во время работы, и как к этому относится их начальство.