«Должны получать больше»: что думают новосибирцы о зарплатах коллег

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опросил 980 жителей Новосибирска и выяснил, насколько они осведомлены о зарплатах коллег и что думают об этих суммах.



22% горожан знают о том, сколько зарабатывают сослуживцы, из-за особенностей своей работы. Ещё 10% сообщили, что в их компаниях эту информацию не скрывают. 47% новосибирцев в курсе заработков некоторых сотрудников, и 21% респондентов ничего не знают о доходах коллег.

Половина опрошенных считает, что их сослуживцы должны получать больше. 32% думает, что коллеги зарабатывают столько, сколько нужно, а 18% полагают, что другим сотрудникам стоит платить меньше.

