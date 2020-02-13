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Бизнес

В Новосибирске умер известный клубный деятель Алексей Швецов

Три года назад он перенёс инсульт

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Алексей умер у себя дома

Алексей умер у себя дома

В среду, 12 февраля, в Новосибирске умер известный клубный деятель, один из создателей ресторана «Горько!» Алексей Швецов.

— Скончался сегодня утром у себя дома. Он был болен. У него был инсульт три года назад. Его здоровье было неидеально, хотя он старался его восстановить, — сообщил корреспонденту НГС его близкий друг.

Алексей Швецов принимал участие в создании таких новосибирских клубов, как Cabaret, Index, «Нефть»; новосибирские тусовщики знали его как Кудрявого. Несколько лет он работал арт-директором Ginza Project — одного из крупнейших российских ресторанных холдингов.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Алексея.

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смертьинсульт
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КОММЕНТАРИИ (3)

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13 фев 2020 в 02:34

помер максим

Гость
13 фев 2020 в 01:51

Кто это?

Гость
13 фев 2020 в 01:49

хороший, наверное, человек. Жаль. Но перечень заведений - ниочем. Гуру клубной жизни поселения Новосибирск... Звучит...