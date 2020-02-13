В Новосибирске умер известный клубный деятель Алексей Швецов

В среду, 12 февраля, в Новосибирске умер известный клубный деятель, один из создателей ресторана «Горько!» Алексей Швецов.

— Скончался сегодня утром у себя дома. Он был болен. У него был инсульт три года назад. Его здоровье было неидеально, хотя он старался его восстановить, — сообщил корреспонденту НГС его близкий друг.

Алексей Швецов принимал участие в создании таких новосибирских клубов, как Cabaret, Index, «Нефть»; новосибирские тусовщики знали его как Кудрявого. Несколько лет он работал арт-директором Ginza Project — одного из крупнейших российских ресторанных холдингов.