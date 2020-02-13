Глава «банды Тамерлана» объявил голодовку в СИЗО

Подозреваемый в вымогательствах на Хилокском рынке и участник перестрелки Абдирашид Ахмедов объявил голодовку в СИЗО-1, куда его поместили после задержания в октябре прошлого года.
Адвокат подозреваемого сообщил в редакцию НГС о том, что в понедельник, 10 февраля, Ахметов упал и повредил левую ногу, после чего его доставили в спецблок.
— Медицинскими работниками СИЗО-1 у него диагностирован перелом лодыжки и наложена гипсовая повязка. Ахмедов передвигается с помощью костылей. После наложения гипсовой повязки Ахмедова поместили в камеру спецблока. Периодически его выводят в холодное помещение на этом же этаже, где держат по несколько часов. Ахмедова лишают сна и питания. В камере отсутствуют теплые вещи, спальное место и постельные принадлежности. По этой причине спать приходится на голом полу. До этого в январе 2020 года его уже помещали в спецблок, где также работники СИЗО-1 в неотапливаемом помещении, где нет видеокамер, ставили его на растяжку и в таком положении раздетого догола держали по несколько часов, — сообщил адвокат.
Кроме того, по словам защитника, сотрудники СИЗО-1 пояснили, что эти меры будут применяться к подозреваемому до тех пор, пока он не начнёт сотрудничать со следствием.
Сейчас Абдирашид Ахмедов объявил голодовку.
Перестрелка рядом с Хилокским рынком Новосибирска произошла 7 октября. Мы следили за происходящим в режиме онлайн. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.
Спустя неделю после конфликта на Хилокском рынке в МВД сообщили, что задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве. Официально в МВД не подтверждали, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).
В середине января в Шереметьево задержали ещё одного участника перестрелки возле рынка.
Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.