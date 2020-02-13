Глава «банды Тамерлана» объявил голодовку в СИЗО

Адвокат утверждает, что его подзащитного выводят в холодное помещение, где держат по несколько часов.

Подозреваемый в вымогательствах на Хилокском рынке и участник перестрелки Абдирашид Ахмедов объявил голодовку в СИЗО-1, куда его поместили после задержания в октябре прошлого года.

Адвокат подозреваемого сообщил в редакцию НГС о том, что в понедельник, 10 февраля, Ахметов упал и повредил левую ногу, после чего его доставили в спецблок.

— Медицинскими работниками СИЗО-1 у него диагностирован перелом лодыжки и наложена гипсовая повязка. Ахмедов передвигается с помощью костылей. После наложения гипсовой повязки Ахмедова поместили в камеру спецблока. Периодически его выводят в холодное помещение на этом же этаже, где держат по несколько часов. Ахмедова лишают сна и питания. В камере отсутствуют теплые вещи, спальное место и постельные принадлежности. По этой причине спать приходится на голом полу. До этого в январе 2020 года его уже помещали в спецблок, где также работники СИЗО-1 в неотапливаемом помещении, где нет видеокамер, ставили его на растяжку и в таком положении раздетого догола держали по несколько часов, — сообщил адвокат.