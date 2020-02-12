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Спорт

Защитник ХК «Сибирь» сбил с ног судью на матче с «Куньлунем» — его дисквалифицировали на две недели

Игра прошла в минувший вторник

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Андрей Ермаков также заплатит штраф

Андрей Ермаков также заплатит штраф

В минувший вторник, 11 февраля, на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Сибирь» сыграл с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар». Игра проходила в Новосибирске.

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков во время матча сбил с ног судью. Этот эпизод рассмотрел спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

— На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Андрея Ермакова наказание по п. 1.31 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (контакт с судьей), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, — сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Сибирь» проиграл игру против команды из Пекина. Следующий матч состоится в четверг, 13 февраля. Новосибирцы сыграют с хоккеистами из Сочи.

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ХК Сибирьхоккей
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КОММЕНТАРИИ (3)

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12 фев 2020 в 22:45

Надо было простить парня, молодой просто.

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12 фев 2020 в 23:06

Осуждаю судью, он вёл себя предосудительно!

12 фев 2020 в 22:59

Вот зачем они там втроём ещё катаются? Только мешают игре.