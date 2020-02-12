Защитник ХК «Сибирь» сбил с ног судью на матче с «Куньлунем» — его дисквалифицировали на две недели

В минувший вторник, 11 февраля, на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Сибирь» сыграл с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар». Игра проходила в Новосибирске.
Защитник «Сибири» Андрей Ермаков во время матча сбил с ног судью. Этот эпизод рассмотрел спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.
— На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Андрея Ермакова наказание по п. 1.31 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (контакт с судьей), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, — сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.
ХК «Сибирь» проиграл игру против команды из Пекина. Следующий матч состоится в четверг, 13 февраля. Новосибирцы сыграют с хоккеистами из Сочи.