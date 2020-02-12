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Происшествия

В Калининском районе загорелась пристройка к АЗС

Два человека эвакуировались сами

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Очевидцы сообщили, что взорвалось газовое оборудование

Очевидцы сообщили, что взорвалось газовое оборудование

Вечером в среду, 12 февраля, в Калининском районе Новосибирска произошёл пожар в пристройке к зданию автозаправочной станции.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы 112 в 20:44. Очевидцы сообщили, что взорвалось газовое оборудование.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар произошёл в посёлке Пашино, по адресу Магистральная, 52.

Горели провода в техническом помещении

Горели провода в техническом помещении

— В техническом помещении в подвале пристройки к зданию АЗС горели электропровода. 5 погонных метров. Пострадавших нет, 2 оператора эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарного отряда. На месте было задействовано 2 автоцистерны и 1 штабной автомобиль, — рассказали в ведомстве.

В 21:30 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

На прошлой неделе произошёл пожар в жилом доме на Пархоменко. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов.

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пожармчс
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КОММЕНТАРИИ (6)

Black Oasis
12 фев 2020 в 22:18

Духовный поезд туда пустить! И крёстный ход.

Савелий
12 фев 2020 в 22:11

Демоны! Нечисть бесовская балует из за грехов наших сие Божье попущение!

:))
12 фев 2020 в 22:10

Вот если бы в статье было написано, что два сотрудника эвакуировались сами и это были две женщины 35 лет- РСП, то сейчас бы примчались возбуждённые АК! и Ржака.
А так что, вон только кляча написала.