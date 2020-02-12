В Калининском районе загорелась пристройка к АЗС

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар произошёл в посёлке Пашино, по адресу Магистральная, 52.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы 112 в 20:44. Очевидцы сообщили, что взорвалось газовое оборудование.

Вечером в среду, 12 февраля, в Калининском районе Новосибирска произошёл пожар в пристройке к зданию автозаправочной станции.

— В техническом помещении в подвале пристройки к зданию АЗС горели электропровода. 5 погонных метров. Пострадавших нет, 2 оператора эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарного отряда. На месте было задействовано 2 автоцистерны и 1 штабной автомобиль, — рассказали в ведомстве.

В 21:30 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

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