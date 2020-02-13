«В общей массе терпил не привыкли быть». Люди — о конфликте из-за дешевых домов в элитном «Кедровом»

Рядом с ЖК «Кедровый» в 5 км от площади Калинина хотят построить новый квартал Фото: Александр Ощепков

В элитном ЖК «Кедровый» разгорелся серьёзный конфликт. Первый застройщик жилого комплекса ИСК «Русь» продал земельный участок компании «Скандия.Новосибирск», которая захотела построить рядом 6–8–14–этажный квартал. Жители «Кедрового» пришли на публичные слушания, чтобы не допустить перезонирования участка под многоэтажки и потребовать от строителей отказаться от проекта. Они заявили, что покупали очень дорогие квартиры в закрытом комплексе не для того, чтобы жить рядом с «муравейниками». Мы написали подробную статью о конфликте, которая вызвала бурное обсуждение среди горожан. Читатели оставили почти 1400 комментариев — мы выбрали самые интересные.



«Буду рад, если дома всё-таки построят»

— «Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому», — Мартин Нимёллер. Это я к тому, что в Кедровом жилье дорогое, а живут бизнесмены да чиновники, ну и их дети. Так вот точечная застройка уродует город из года в год, но чиновникам плевать. Только вот, смотрю, иначе они себя ведут, когда такое «счастье» приходит к ним во двор. Может, это и гнусно, но буду рад, если дома все-таки построят, может, что-то изменится у людей в головах, — рассуждает читатель под ником Мишганчик.

«Пусть выкупают землю у застройщика»

— Парк хотят — включить им в платёжки парк. Делов-то… Пусть платят аренду, выкупают землю у застройщика. Гражданам нужно как-то себя идентифицировать правильно — они либо «элита», либо всё-таки пострадавшие. Поднимаем их договоры и смотрим там — обещан парк, низкая застройка, отсутствие смердов или они сами себе это придумали, — предлагает читатель под ником Выходвход.



«Постройте им там 25-этажные термитники»

— Честно говоря, за то, что типа элита, живущая там, не готова к человеческому общению и по-хамски себя ведет на том же собрании — постройте им там только 25-этажные термитники со студиями. Пусть будут ближе к народу, — считает читатель ПапаЗол.

«Прекрасно понимаю жителей "Кедрового"»

— Прекрасно понимаю жителей «Кедрового», непонятно, почему разрешают вылепить на этом участке многоэтажки — вокруг большое количество малоэтажных домов (коттеджей и дач), которые также не обрадуются такому соседству. Ну и смешно читать об отсутствии общественного транспорта — 12 маршрутов идут мимо комплекса плюс ещё 6, но нужно лишь перейти на светофоре у мельницы — куда больше? Метро? Хотя жители «Кедрового» явно от этого не зависят (от общественного транспорта). Ну и вводя новое многоквартирное жилье в том районе, почему не рассчитывают нагрузки на дорогах — вечная пробка по Мочищенскому, Жуковского, Красному проспекту, — говорит читатель с ником Ааа.

«Пусть скажут спасибо, что тысячеквартирный дом на Уса им во двор не впихивают»



— А-ха-ха, застройка им не нравится! Пусть скажут спасибо, что ещё какой-нибудь тысячеквартирный дом на Уса или Весенней им во двор не впихивают! А всё-таки застройку «комфорт-класса» обещают. Когда в центре, кстати, дворы хрущёвок 25-этажными «элитными» свечками «украшали», что-то ни клан Городецких, ни прочая «элита» не бастовали... Не у них же во дворе... На Красном эти новостройки, наверное, скоро в метро провалятся, уже ну некуда лепить, а строят! — возмущается читатель под ником Ищу работу.



Так выглядит проект «Скандия в Кедровом», где собираются построить 6–8–14-этажные дома Фото: «Скандия.Новосибирск»

«Получили астральной поварёшкой по лбу»

— Чинуши да бизнесмены, которые загаживали город многоэтажками, получили астральной поварёшкой по лбу. Даже не знаю, кого здесь поддерживать. С одной стороны, многоэтажки — это плохо, чем ниже, тем лучше. С другой стороны, тошнит от снобизма жителей Кедрового, — говорит читатель Анджей.

«Здесь живёт ещё два посёлка, которые тоже хотят сохранить, что имеют»

— Абсолютно заказная статья от «Скандии»! Как будто кроме «Кедрового» в этом месте никто не живет! Здесь живет ещё два посёлка, которые тоже хотят сохранить то, что имеют. Мы не хотим, чтобы с балконов к нам заглядывали на участки, чтобы прибавились еще сотни машин, места-то немного. О каком транспорте говорит Гаранжа? Он и так идёт мимо нас на шестой микрорайон в достаточном количестве. Нужно решать транспортную проблему в виде пробок, нечищеных, разбитых в хлам дорог. Ведь «Скандия» не обещает построить школу или поликлинику, чего действительно не хватает этому месту. Кстати, на соседнем участке «Руси» предлагали построить, но им это было невыгодно, а потом Рыбаков и вовсе забил на это место. У нас есть небольшой оазис, многие сбежали сюда из центра города, а теперь и сюда хотят залезть заработать бабло, а прикрываются высокими целями, — возмущается Ксения.



«На стадии покупки обещали на пустыре даже озеро большое!»

— Я более развернуто даже скажу — на стадии покупки жителям Кедрового показывали генплан участка и обещали на данном пустыре даже озеро большое! По генплану 2007 года это была зона малоэтажного строительства. Конечно, людям, которые захотели уединения, переехав из города, важно было понимать, что не будет муравейников рядом! Я понимаю негодование граждан, у каждого есть свои проблемы с жильем, с ТСЖ, с УК, с незаконной стройкой под окнами. Просто у кого-то есть ресурсы вынести грязное белье мэрии на всеобщее обозрение, а у кого-то, к сожалению, нет. Но стоит ли винить жителей «Кедрового» за это? Это разве борьба бедных и богатых? Жители «Кедрового» совсем о другом говорят. Это «Скандия» пытается выставить жителей «Кедрового» в таком свете, дескать, элита против простого народа. Ей это на руку, чтобы позлить наш народ и чтобы отвести от себя внимание, как незаконно сделочку оформили и генплан поменяли под многоэтажку под предлогом «к нам обращались жители с просьбой построить тут жилье». Ха-ха-ха!

Суть в том, что происходит беспредел и незаконный распил земли в угоду застройщиков! И уж кого стоит винить, так это нашу мэрию, которой всё мало и плевать на нашу жизнь! — негодует читатель Я54.

«Быть в общей массе "терпил" мы с соседями не привыкли»

— 100 процентов заказная статья от застройщика и 99-процентная уверенность в том, что НГС не пропустит комментарий. Но тем не менее наше дело правое, быть в общей массе «терпил» мы с соседями не привыкли, собственно, поэтому и можем себе позволить жить в этом ЖК. Если «Скандия» выдержит обещанную изначально Рыбаковым этажность, концептуальность, уровень содержания территории и так далее, то — велком, новые соседи! — приглашает читатель под ником Гость.

«По-человечески — они правы»

— Любой на их месте реагировал бы точно так же. Место по своему уникальное, за уникальность там платят не маленькие деньги: 7000 рублей в месяц просто за содержание жилья (70 рублей х 100 квадратных метров) плюс к этому коммунальные расходы, вывоз мусора и так далее. Я не пишу о «боярском роде» жителей. Но суть такова, что по-человечески — они правы! Стоит построить там квартал многоэтажек, и быдлятина испортит там всё», — думает читатель с ником Царь просто Царь.

