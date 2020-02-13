Споры из-за Канады: новые подробности по иску застройщика к клиенту со сгнившим домом

Пока в судебном заседании объявили перерыв Фото: Густаво Зырянов

12 февраля в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось заседание по иску застройщика «Славянский дом» к Сергею Кожевникову, который ранее отсудил у компании 1,2 млн рублей за сгнивший дом. На очередном заседании оказалось, что компания больше не оспаривает слова ответчика о том, что у её сотрудников нет строительного образования. По документам в фирме работают всего три человека. О произошедшем мужчина написал негативные отзывы о компании на Flamp, а также рассказал сайту НГС свою историю конфликта с застройщиком. После этого компания подала против Сергея Кожевникова иск о защите деловой репутации. Представители «Славянского дома» требуют от Сергея возместить расходы, которые составили около 20 тысяч рублей. Застройщик также хочет, чтобы третьи лица (НГС и 2ГИС, который владеет товарным знаком Flamp) опубликовали опровержение информации, которую разместил ответчик.

Суть конфликта Семья Сергея Кожевникова решила построить себе небольшой дом для отдыха в 2014 году. В качестве застройщика выбрали компанию «Славянский дом». Каркасный дом построили за месяц, за работу Сергей заплатил 1,2 млн рублей. Сразу после строительства домом не пользовались, семья начала обживаться в нём в 2016 году. На вентиляционных досках под ОСП-плитами и лагах под полом Сергей обнаружил гниение. Он попросил застройщика исправить нарушения. По словам Кожевникова, просьбу проигнорировали. Глава «Славянского дома» утверждает обратное. — Мы выезжали в январе, — говорит он. — Потом, как выяснилось, что в суд он подал через неделю после того, как мы расписались, что ознакомлены, мы ему отправили ответ на претензию — это всё есть документально, — рассказывал прежде директор компании Вячеслав Алексейчиков.

Кожевников подал в суд на застройщика и выиграл его. Судья вынесла решение, по которому «Славянский дом» оказался должен около 2,6 млн рублей. В такую сумму оценили демонтаж дома, новое строительство и неустойку. Эти деньги практически сразу сняли со счетов компании. Застройщик обжаловал это решение, и оно было отменено, а дело отправили на новое рассмотрение. В итоге суд обязал «Славянский дом» выплатить Кожевникову 1,2 млн рублей, что компания и сделала.

Иск о защите деловой репутации О произошедшем Сергей Кожевников написал на Flamp, а также рассказал подробности конфликта НГС. Дословно бывший клиент «Славянского дома» написал следующее: «Застройщик рассказывает всё гладко и красиво, можно заслушаться — о том, что был в Канаде, изучал каркасное домостроение, что имеет специальное образование и так далее. Как оказалось на проверке в суде — это всё банальное враньё. Ни у него, ни у его "работников" нет никакого строительного образования». После этого «Славянский дом» подал иск о защите деловой репутации. Компания опротестовывала высказывание Сергея Кожевникова о том, что строительством дома занимались люди, не имеющие специального образования. В судебном заседании, которое прошло 12 января, представитель истца Елена Денисова просила допросить Олега Лапшина, который осуществлял надзор за строительством и у которого есть необходимый диплом. — Поскольку на всех информационных площадках, о которых мы говорим, было заявлено, что компания не обладает специалистами со строительным образованием и дом строят лица, которые не имеют строительного образования, то есть не специалисты, поэтому данное обстоятельство необходимо опровергнуть допросом самого Лапшина, — объяснила тогда Денисова.

Представитель ответчика Мария Бойцова попросила учесть, что на другом суде (где компанию обязали выплатить 1,2 млн рублей) директор «Славянского дома» Вячеслав Алексейчиков сообщил, что у него нет строительного образования (это зафиксировано в протоколе). Остальную информацию, которую оставил в отзывах Сергей Кожевников, его представитель назвала оценкой и мнением, которые основаны на его личном опыте. «Славянский дом» также попросил назначить судебно-лингвистическую экспертизу, чтобы доказать факт распространения порочащих сведений. Новое заседание К суду, который состоялся 12 февраля, представитель ответчика запросила документы из Пенсионного фонда и налоговой службы о том, кто работал на «Славянский дом».

— Пришли запрошенные нами документы из ИФНС и пенсионного фонда, в соответствии с которыми получается, что не подавалась истцом с 2014 по 2019 год на Лапшина никаких сведений по форме 2-НДФЛ, то есть никаких доходов они ему не выплачивали, судя по этому ответу. […] Сведения в пенсионный фонд о том, что вообще какие-то работники имелись у общества, в пенсионном фонде таких сведений нет, — рассказала Мария корреспонденту НГС.



Со слов Марии Бойцовой, представитель истца сообщила, что в «Славянском доме» работает только директор, замдиректора и бухгалтер. Организация больше не оспаривает, что у работников нет профильного образования.

— Теперь, как следует из их дополнений, они оспаривают, что когда-либо говорили, что такое образование у кого-то было, — объяснила Мария.

«Славянский дом» указал в дополнениях к иску, что по закону у руководителей и работников, которые занимаются строительством малоэтажных домов, может не быть профильного образования.

При этом у застройщика остались претензии к тому высказыванию, которое Сергей Кожевников разместил в интернете. — Директор общества Алексейчиков В. В. никогда не говорил о наличии у него строительного образования и его поездках в Канаду. Кожевников С. А. был директором общества поставлен в известность о многолетнем опыте работы директора в области строительства и изучении строительства малоэтажных домов по канадской технологии, — указано в дополнении. Во время прошлого заседания сторона ответчика ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу протокол Дзержинского суда. В нём зафиксированы слова главы «Славянского дома» Алексейчикова о том, что у него нет строительного образования, а есть инженерное. Истец возражал против приобщения этого протокола.



— Судом наше ходатайство было отклонено, потому что изменилась позиция истца в этой части, — сообщила Мария.

После обсуждения ходатайств суд допросил Олега Лапшина.

— Он сказал, что он в своё время, примерно осенью, в октябре 2014 года разместил в интернете объявление о том, что ищет подработку как строитель. К нему обратился директор Алексейчиков и, после встречи и переговоров, предложил оказывать ему услуги по строительному контролю тех объектов, которые строит «Славянский дом». При этом дом Кожевникова сдался 7 мая 2014 года, а договор заключался 31 марта, — рассказала Мария Бойцова.

Лапшин также сообщил, что на спорном объекте в посёлке Удачный он был дважды: один раз — на этапе, когда были завёрнуты сваи, а второй — когда каркас дома стоял, а на крыше стояла стропильная система.

— Он отрицал, что был заключён гражданско-правовой договор между ними. Сказал, что ему дали подписать трудовое соглашение. Но ни договора подряда, ни договора на оказание каких-то услуг между ними не было, — добавила Бойцова.

